Di Davide Fumagalli. Prova di forza della Germani Brescia che stende 87-76 l'Allianz Trieste nel primo anticipo del sabato della 20esima giornata della Serie A UnipolSai e si issa al terzo posto solitario con 24 punti, a +4 proprio sui giuliani che però hanno una gara in mano. Un'altra partita entusiasmante per la Leonessa di Alessandro Magro che rimonta da -18 nel secondo quarto (18-36) e poi dilaga tra terzo e quarto periodo, riuscendo così a centrare l'ottava vittoria consecutiva: Brescia ha cinque giocatori in doppia cifra, con Della Valle a 18 punti, Moore a 14, Petrucelli e Burns con 13 punti, mentre stecca l'asso Naz Mitrou-Long, 3 punti con 1 su 14 al tiro ma 6 rimbazi e 6 assist. Se la Germani vince così senza praticamente l'apporto della sua principale stella, diventano dolori per tutti... Dolori sicuramente per l'Allianz di Franco Ciani, protagonista di un primo quarto pazzesco (28-16 con 8 su 8 da due), ma poi stritolata dalla difesa e dal ritmo di Brescia una volta che è arrivato il già citato +18: non bastano i 23 punti di Banks e 12 di Konate (15 e 10 nel primo quarto rispettivamente), gli 11 con 11 rimbalzi e 4 stoppate di Grazulis, e gli 11 con 5 stoppate di Delia.

La sfida del PalaLeonessaA2A è equilibrata fino al 10-10, poi Trieste cambia passo, Banks infila due bombe, Campogrande lo imita, e poi ancora l'ex stella di Brindisi realizza altri 5 punti arrivando a 15 per il 28-16 dell'Allianz al primo riposo. Brescia è scioccata e la squadra di Alessandro Magro crolla fino al -18, doppiata dagli avversari sul 36-18 con un gioco da tre punti di Delia. La Germani resta a galla grazie soprattutto a Burns e a Della Valle, poi però inizia a salire di colpi la difesa e parte la rimonta: sempre Burns e Della Valle sugli scudi, anche Petrucelli e Moore danno man forte, e proprio quest'ultimo segna dall'arco il -1 con cui si torna negli spogliatoi per l'intervallo, 41-42.

La ripresa si apre col primo e unico canestro di Mitrou-Long che vale il sorpasso sul 45-44 e da lì Brescia non si volterà più indietro. Petrucelli e Burns fanno 50-44, poi Gabriel dall'arco firma il +9, ma Trieste non ci sta, replica con 7-0 prodotto da Banks, Campogrande e Delia, e l'Allianz arriva fino a -2 (53-51). Come nulla fosse la Germani riprende a macinare, Gabriel insacca altre due triple, Moss segna in penetrazione e al 30' è 61-54. Stavolta la fuga di Brescia è quella giusta perchè in avvio di ultimo quarto i due canestri di Moore e la tripla di Laquintana per il +14 sul 68-54 sono decisive e spezzano le gambe di Trieste. Da lì è uno show della Leonessa con le schiacciate di Petrucelli e Cobbins, poi è Della Valle con una tripla siderale a mettere il +16 sull'87-71, ciliegina sulla torta di un'altra serata magica per il pubblico di fede bresciana.

Brescia : Gabriel 9, Della Valle 18, Cobbins 12, Mitrou-Long 3, Burns 13, Petrucelli 13, Moss 2, Laquintana 3, Eboua, Moore 14, Parrillo ne, Biatcha ne. All. Magro.

: Gabriel 9, Della Valle 18, Cobbins 12, Mitrou-Long 3, Burns 13, Petrucelli 13, Moss 2, Laquintana 3, Eboua, Moore 14, Parrillo ne, Biatcha ne. All. Magro. Trieste: Banks 23, Delia 11, Konate 12, Cavaliero, Davis 5, Campogrande 6, Grazulis 11, Deangeli 2, Mian 6, Campani ne, Fantoma ne. All. Ciani.

