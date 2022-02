JP Macura ha il corpo cosparso di macchie rosse, eredità di una violenta dermatite che lo ha tenuto ai box lo scorso weekend top-scorer a quota 23, ribaltano una partita meglio approcciata da Trieste. E poi, quando arrivano in soccorso anche le mitraglie di Mike Daum (22, 4/5 dall'arco) e del duttilissimo Jamarr Sanders (17+6 assist), Tortona sgretola la resistenza dell'Allianz con una serie di spallate da break in doppia cifra. VITRIFRIGO ARENA, PESARO -ha il corpo cosparso di macchie rosse, eredità di una violenta dermatite che lo ha tenuto ai box lo scorso weekend nella vittoria contro Trento . Ma la mano è rimasta calda, in forno. Pronta a saettare per una serie di triple spaziale. Le spingardate dell'ex-Cleveland,, ribaltano una partita meglio approcciata da Trieste. E poi, quando arrivano in soccorso anche le mitraglie di(22, 4/5 dall'arco) e del duttilissimo(17+6 assist), Tortona sgretola la resistenza dell'Allianz con

La Bertram chiude con cifre sfolgoranti: 66% da due, 45% da tre con 14/31. Il tutto nonostante l'assenza del cervello Chris Wright e di Riccardo Tavernelli, tenuto ancora a riposo per problemi muscolari, a conferma di un gruppo sempre più solido, compatto e versatile. Un gruppo che adesso, toltosi dalle spalle l'emozione del debutto assoluto in una Final Eight, può continuare a sognare in grande per rendere ancora più straordinaria questa stagione da matricola (molto) sui generis.

Macura e Daum firmano 9 triple per Tortona

rotazioni corte, ridotte a soli otto effettivi, non sono un problema. Per ora. Tortona si gestisce nel primo periodo, giocando un classico inizio "di studio". Poi, quando alza ritmo e fisicità, emergono grosse differenze a livello di energia, durezza mentale e forza dell'insieme. Bruno Mascolo gestisce la squadra con personalità supplendo all'assenza di Chris Wright (9 punti e 6 assist da titolare, sulla falsariga Jalen Cannon aggiunge grandi dosi di intensità e sprazzi offensivi efficaci dalla panchina: 11 punti, 5/7 al tiro, e giocate determinanti (compresa una tripla estemporanea) nel break di 0-12 piazzato dai Leoni nel secondo quarto per il +10 dell'intervallo lungo. Poi, quando Trieste prova a riavvicinarsi tornando a cavalcare Sagaba Konate (13+8 ma frutto soprattutto di un grande inizio), sono i già citati Sanders, Macura e Daum ad aprire il fuoco dall'arco per un altro parzialone di 2-16 che spacca la partita in maniera definitiva. Le, ridotte a soli otto effettivi, non sono un problema.. Tortona si gestisce nel primo periodo, giocando un classico inizio "di studio". Poi, quandoemergonogestisce la squadra con personalità supplendo all'assenza di Chris Wright (9 punti e 6 assist da titolare, sulla falsariga di quanto già visto domenica contro Trento ).aggiunge grandi dosi di intensità e sprazzi offensivi efficaci dalla panchina: 11 punti, 5/7 al tiro, e giocate determinanti (compresa una tripla estemporanea) nel break dipiazzato dai Leoni nel secondo quarto per ildell'intervallo lungo. Poi, quando Trieste prova a riavvicinarsi tornando a cavalcare(13+8 ma frutto soprattutto di un grande inizio), sono i già citatiad aprire il fuoco dall'arco per un altro parzialone diche spacca la partita in maniera definitiva.

Trieste paga una serata di blanda consistenza difensiva, molto perforabile sul perimetro e dal mid-range (molto sfruttato nella prima parte di gara dalla Bertram). Gli 82 punti realizzati per il -12 finale sono ingannevoli. L'Allianz fa frusciare retine in gran quantità con Adrian Banks (21, ma ininfluente nei momenti importanti) e Luca Campogrande (15) soltanto nel finale, in pieno garbage-time, ormai agonizzante e precipitata anche fino al -23. Poco brillante il debutto del neo-arrivato, Ty-Shon Alexander. Avrà ovviamente bisogno di tempo per inserirsi in un gruppo nuovo che gli chiederà un ruolo e responsabilità ben differenti da quelle coperte finora con la maglia della Virtus Bologna.

Konate schiaccia sul servizio al bacio di Mian

Allianz Pall. Trieste - Bertram Derthona Tortona 82-94

Trieste : Davis 7, Banks 21, Mian 5, Grazulis 13, Konate 13; Longo, Deangeli, Campogrande 15, Alexander 4, Delia 4, Campani, Cavaliero. All.: Ciani.

: Davis 7, Banks 21, Mian 5, Grazulis 13, Konate 13; Longo, Deangeli, Campogrande 15, Alexander 4, Delia 4, Campani, Cavaliero. All.: Ciani. Tortona: Mascolo 9, Sanders 17, Macura 23, Daum 22, Cain 4; Cannon 11, Severini, Baldi, Filloy 8. N.e.: Tavernelli, Mortellaro, Miljkovic. All.: Ramondino.

