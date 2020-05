Cremona rinuncia alle Coppe: Brescia in Eurocup, Fortitudo in Champions League

Nonostante la sesta posizione in classifica al momento della sospensione della stagione per l'emergenza coronavirus, la Vanoli Cremona rinuncia ancora alla possibilità di disputare le coppe europee. La Fortitudo Bologna si candida così per un posto in Champions League mentre Brescia conserva la possibilità di giocare l'Eurocup.

La Vanoli Cremona resta fedele alla tradizione: rinunciare alle coppe europee nonostante la posizione in classifica le conceda il pass per il palcoscenico internazionale e massima concentrazione sul campionato, una strategia che le ha permesso di raccogliere ottimi risultati in patria nelle ultime stagioni. La scelta della Vanoli, sesta in classifica al momento della sospensione del campionato di Serie A per l'emergenza legata alla pandemia di coronavirus, muove la scacchiera lasciando un posto vacante per la prossima stagione.

Oltre alla presenza fissa di Milano in Eurolega per l'accordo pluriennale, l'Italia ha due slot a disposizione per l'Eurocup (aumentabili a tre con una wild card) e altri tre per la Champions League: secondo quanto riportato da Sportando, le nostre squadre a giocare in Europa nella prossima stagione saranno Olimpia Milano (accordo pluri-annuale con l'Eurolega), Virtus Bologna (Eurocup), Leonessa Brescia (Eurocup), Dinamo Sassari (Champions League), Brindisi (Champions League) e Fortitudo Bologna (Champions League). Resta aperta la possibilità di una wild card per l'Euocup, utilizzabile dalla Reyer Venezia (8° in classifica) o dall'Aquila Trento (9°), già impegnate nell'edizione in corso.

Questa la situazione attuale secondo il posizionamento in classifica allo stop del campionato, ma potrebbe variare se ECA decidesse di far concludere le stagioni di Eurolega ed Eurocup a luglio (il termine ultimo per l'annuncio è il 24 maggio): in tal caso, Reyer Venezia e Virtus Bologna, ancora in corsa nei playoff di Eurocup, potrebbero guadagnare sul campo l'accesso alla prossima stagione di Eurolega raggiungendo la finale del torneo.

