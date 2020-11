Basket

Basket Eurocup, highlights: Virtus Bologna-Lietkabelis 82-73

Vittoria netta per la Segafredo Virtus Bologna che si aggiudica per 82-73 il match col Lietkabelis, recupero della 6a giornata, resta imbattuta (7-0) e blinda ancora di più il primo posto nel girone C.

00:03:20, 17 Visualizzazioni, 2 ore fa