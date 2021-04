UNICS Kazan – Segafredo Virtus Bologna 85-81

Dopo 19 vittorie di fila, 20 considerando anche la scorsa stagione, la Segafredo Virtus Bologna cade alla Basket Hall di Kazan contro l'Unics e in un sol colpo perde l'imbattibilità stagionale e soprattutto gara 2 delle semifinali di Eurocup: alla sirena conclusiva è 85-81 per i padroni di casa che impattano la serie sull'1-1 e rimandano ogni discorso alla decisiva gara 3, in programma mercoledì prossimo alle 20.45 alla Segafredo Arena. La squadra di Sasha Djordjevic soffre l'energia a rimbalzo offensivo dei russi e commette ben 15 perse (8 per i padroni di casa), ma riesce comunque a rimontare da -18 e ad impattare sull'81-81, salvo fallire la chance del nuovo pareggio a 12" dal termine: non basta un clamoroso Marco Belinelli da 33 punti con 5 triple e 36 di PIR, alla miglior prestazione in maglia bianconera e protagonista assoluto della rimonta. In doppia cifra anche Hunter, 10 punti, e Teodosic, 11 con 9 assist ma 0 su 8 da tre, in ombra tutti gli altri. Nell'Unics invece spicca la prova di Isaiah Canaan da 19 punti e 8 rimbalzi, spalleggiato dall'ex milanese Theodore, 15 con 5 rimbalzi e 6 assist, da Morgan, 11, e dall'ex Okaro White, 12 con 9 rimbalzi; soltanto 8 punti con 0 su 5 da tre per il leader Jamar Smith che però infila i 4 liberi della vittoria.

Teodosic-Belinelli, perfetto contropiede della Virtus

UNICS Kazan : Brown 6, Antipov ne, Canaan 19, Zhbanov, Wolters 8, White 12, Klimenko 3, Uzinskii, Smith 8, Morgan 11, Holland 3, Theodore 15. All. Priftis.

: Brown 6, Antipov ne, Canaan 19, Zhbanov, Wolters 8, White 12, Klimenko 3, Uzinskii, Smith 8, Morgan 11, Holland 3, Theodore 15. All. Priftis. Virtus Bologna: Tessitori 6, Abass 2, Pajola 2, Alibegovic, Markovic 3, Ricci 7, Adams, Belinelli 33, Hunter 10, Weems 2, Teodosic 11, Gamble 5. All. Djordjevic.

Teodosic con l'assist per la schiacciata di Tessitori

