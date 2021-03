Joventut Badalona-Virtus Segafredo Bologna 78-84

La Segafredo Virtus Bologna è un rullo compressore in Eurocup, vince anche gara 2 per 84-78 sul campo della Joventut Badalona e stacca il pass per la semifinale, conservando un record immacolato, 17 vinte e zero perse. Ora resta da capire chi sarà l'avversaria tra Unics Kazan e Lokomotiv Kuban, al momento sull'1-1, ma prima è giusto godersi un successo non scontanto e non semplice, soprattutto dopo aver sprecato un vantaggio di +23 (55-32) nel terzo periodo. Nel finale però la squadra di Sasha Djordjevic ritrova lucidità e poi chiude il discorso con un paio di giocate difensive e altrettanti numeri offensivi dei due MVP, Vince Hunter, 18 punti e 5 rimbalzi, e Milos Teodosic, 17 con 6 assist e la tripla del +6 che taglia le gambe ai catalani. In doppia cifra anche Kyle Weems, lui pure a 18 punti, impalpabile Belinelli, 3 dalla lunetta, mentre Stefan Markovic griffa 8 assist e 3 punti, una bomba pesantissima nel testa a testa conclusivo. In generale la Segafredo chiude col 50% da due, smazza 21 assist e limita le palle perse, 13 contro le 20 degli avversari. A Badalona non bastano i 26 punti di un clamoroso Ferran Bassas, protaonista della rimonta con 7 triple a segno; bene anche il lungo svedese Birgander, 10 punti, mentre si fermano a 7 sia Tomic, sia Dimitrijevic; uscito presto per una distorsione alla caviglia Lopez-Arostegui.

Milos Teodosic insacca la tripla che sigilla gara 2

Gara 2 vede un ottimo avvio di Bologna soprattutto in difesa, alta intensità e pressione che costringono Badalona a diverse palle perse: la squadra di Djordjevic allunga sul 19-12 grazie allo scatenato Weems, poi al 10' è avanti 19-14. Nel secondo periodo la Segafredo non molla la presa, Teodosic e Hunter confezionano il +10, poi sono Weems e Gamble a dare un ulteriore strappo per il 35-21! La Joventut fatica a riordinare le idee, perde anche Lopez-Arostegui per una distorsione alla caviglia, e all'intervallo si trova sotto 43-31, con la Virtus che tira col 50% dal campo.

Rubata di Pajola e contropiede da favola con Teodosic

Nella ripresa l'inerzia resta ai bianconeri, Teodosic segna due canestri per il +17, poi timbrano ancora Ricci e Weems, e infine lo stesso Ricci segna dall'arco il massimo vantaggio di +23, 55-32, al termine di un'azione spettacolare in transizione nata da un recupero difensivo in tuffo di Markovic. Sembra che il match sia in ghiaccio, Bologna fa l'errore di staccare la spina e così Badalona organizza la rimonta. I catalani si aggrappano a Ferran Bassas, l'esterno segna tre bombe in fila, poi lo imitano Parra e Dawson, e al 30' è addirittura -10 sul 54-64 per un canestro ancora di Dawson a rimbalzo. La risalita dei neroverdi prosegue nel quarto periodo, la Segafredo non riesce a reagire, Badalona trascinata dagli indiavolati Bassas e Birgander parreggia sul 69-69, e addirittura sorpassa sul 72-71 con un missile di Ventura!

Palla magica di Teodosic per la bimane di Weems

La Virtus trema e vede le streghe, ci pensa ancora Hunter a scacciare gli incubi con 4 punti per il 73-72, poi Markovic fa +4 con l'unico canestro del suo match. Nell'ultimo minuto a lanciare definitivamente Bologna verso la vittoria sono ancora Hunter, con schiacciata in tap-in e chiusura difensiva, e Teodosic, con la tripla siderale dell'81-75 che manda al tappeto la Joventut.

Recupero di Markovic e tripla di Ricci, show Virtus

Ora la Segafredo Virtus dovrà recuperare le energie, anche nervose, in vista del derby di Bologna contro la Fortitudo in programma domenica sera, 28 marzo, alle ore 20.45.

Badalona : Dimitrijevic 7, Dawson 5, Ribas 3, Lopez-Arostegui 4, Morgan 3, Brodziansky 3, Parrado ne, Ventura 4, Bassas 26, Birgander 10, Parra 6, Tomic 6. All. Duran.

: Dimitrijevic 7, Dawson 5, Ribas 3, Lopez-Arostegui 4, Morgan 3, Brodziansky 3, Parrado ne, Ventura 4, Bassas 26, Birgander 10, Parra 6, Tomic 6. All. Duran. Bologna: Tessitori 4, Abass, Pajola 5, Alibegovic 2, Markovic 3, Ricci 5, Adams, Belinelli 3, Hunter 18, Weems 18, Teodosic 17, Gamble 9. All. Djordjevic.

