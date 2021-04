Zenit travolge il Panathinaikos 102-83 nel recupero del Round 6 di stagione regolare e stacca il pass per i playoff di Eurolega, l'ultimo disponibile, quello Barcellona, fra l'altro squadra allenata in passato da Xavi Pascual, attuale coach del club sponsorizzato Gazprom. La vittoria dello Zenit elimina dunque Valencia che, in un sol colpo, resta fuori dai playoff nonostante un record estremamente positivo di 19-15 e non parteciperà nemmeno alla prossima edizione del massimo torneo continentale, a meno di sorprese. Nessuna sorpresa a San Pietroburgo dove lotravolge ilnel recupero del Round 6 di stagione regolare e stacca il, l'ultimo disponibile, quello per l'ottava posizione in griglia che metterà di fronte ai russi la corazzata, fra l'altro squadra allenata in passato da, attuale coach del club sponsorizzato Gazprom. La vittoria delloelimina dunqueche, in un sol colpo, resta fuori dainonostante un record estremamente positivo di 19-15 e non parteciperà nemmeno alla prossima edizione del massimo torneo continentale, a meno di sorprese.

Viceversa ci saranno entrambe le finaliste dell'Eurocup, la seconda competizione organizzata da ECA: questo significa che è certa la qualificazione del AS Monaco, già in finale dopo la vittoria della serie con Gran Canaria, mentre l'altro "biglietto" uscirà dalla vincente di gara 3 della semifinale fra Segafredo Virtus Bologna e Unics Kazan, in programma mercoledì sera alle 20.45 alla Segafredo Arena (LIVE su Eurosport.it ed Eurosport Player). Un'occasione ghiotta per il club del patron Massimo Zanetti che ha mai nascosto l'obiettivo di tornare il prima possibile sul principale palcoscenico europeo, e l'Eurocup è l'unica via possibile almeno per quest'anno visto che il commisioner di Euroleague Jordi Bertomeu ha spiegato, proprio a Bologna settimana scorsa, che nessuna delle due wild card disponibili saranno per squadre italiane.

Le qualificate all'Eurolega 2021-22

Barcellona

Real Madrid

CSKA

Efes

Fenerbahe

Olimpia Milano

Baskonia

Olympiacos

Panathinaikos

Maccabi Tel Aviv

Zalgiris Kaunas

Bayern Monaco

ASVEL Villeurbane

ALBA Berlino

Monaco (Eurocup)

UNICS/Virtus Bologna (Eurocup)

2 wildcards (Zenit? Stella Rossa?)

14 squadre hanno licenza pluriennale

