Dopo essere penetrata in Francia (Asvel Villeurbanne) ed essersi rafforzata in Germania (Bayern Monaco), l'Eurolega punta seriamente al mercato inglese: si cercano investitori disposti a creare dal nulla una nuova franchigia a Londra attraverso un progetto quinquennale da 90 milioni di euro.

Negli ultimi anni, Londra ha accolto gli uffici di NBA Europe, ospitato diverse edizioni degli NBA Global Games, ed è stata casa delle Final Four di Eurolega nel 2013. Nonostante il relativo interesse degli inglesi per il basket, la città ha sempre risposto con entusiasmo ed è da tempo nel mirino di Eurolega come uno dei mercati più importanti del continente.

90 milioni in cinque anni: una squadra impegnata solo in Eurolega

Secondo quarto riportato da SportsPro, Eurolega starebbe cercando in maniera molto seria investitori disposti a mettere sul piatto 90 milioni di euro per un progetto quinquennale che porterebbe alla nascita di una nuova franchigia a Londra. I 90 milioni necessari (pari a 100 milioni di sterline) sono frutto di una semplice operazione matematica: il budget medio di una squadra di Eurolega è di circa 24 milioni di euro, dunque quello dell'ipotetico team britannico sarebbe leggermente inferiore ma comunque competitivo (18).

L'eventuale nuova squadra londinese parteciperebbe soltanto all'Eurolega, un unico nel suo genere, per staccarsi dal livello troppo basso della BBL, l'attuale massimo campionato nazionale. L'ingresso nel torneo potrebbe avvenire tramite nuova espansione (esiste un progetto per allargare da 18 a 20 il numero delle squadre partecipanti) o tramite licenza speciale quinquennale, in sostituzione di una squadra con sola licenza annuale.

Londra sarebbe stata un obiettivo anche nel 2018, anno dell'ultima espansione che ha portato le squadre partecipanti da 16 a 18, ma Eurolega ha preferito virare su due wild-card per Asvel Lyon-Villeurbanne e Bayern Monaco per rafforzare la propria presenza in Francia (fino a quel momento senza alcuna rappresentante) e Germania, due mercati con potenzialità altrettanto importanti.

Tra London Tower e London Lions, Londra gioca in Europa

L'ultima squadra londinese a disputare l'Eurolega sono stati i defunti London Towers nel 2000-01: allenati da Nick Nurse (ora coach dei Toronto Raptors e campione NBA 2019), chiusero la fase a gironi con un record di 1-9. L'attuale squadra principale di Londra, i London Lions, è iscritta al turno preliminare di FIBA Champions League, in un durissimo accoppiamento con i lituani del Neptunas Klaipeda. Se dovessero essere eliminati, avranno comunque la possibilità di assaporare il palcoscenico europeo giocando in FIBA Europe League, come fatto due anni fa dai Leicester Riders, inseriti nelle stesso girone della Dinamo Sassari.

