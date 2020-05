Eurolega ed Eurocup finiscono qui. Sipario sulla stagione, troppi i rischi legati alla ripresa

Il CEO dell'Eurolega Jordi Bertomeu ha deciso di chiudere la stagione 2020 di Eurolega ed Eurocup. Troppi i rischi legati ad una ripresa.

Sipario. La stagione 2020 di Eurolega ed Eurocup si chiude anzitempo. Come annuncia una nota pubblicata sul sito ufficiale quest’oggi le squadre, d’accordo con il CEO Jordi Bertomeu, hanno deciso di non proseguire la stagione che era stata interrotta lo scorso 12 marzo causa emergenza Coronavirus. Dopo aver esplorato tutte le possibili opzioni, il Consiglio di amministrazione si è arreso e ha deciso di annullare la stagione per "non correre rischi e salvaguardare la salute e la sicurezza di atleti, staff, partners e tifosi".

Troppe insomma le criticità da affrontare in questa fase di incertezza e soprattutto le problematiche da gestire con un calendario che, in caso di ripresa dell’attività, avrebbe previsto 62 partite da giocare in sede unica dal 6 al 26 luglio. L’Eurolega ha cercato fino all’ultimo uno spiraglio per riprendere, ma le difficoltà logistiche hanno imposto di prendere un’altra direzione.

Definito il format 2020-2021: sfuma il sogno Eurolega per Virtus Bologna e Venezia

L’Executive Board ha anche deciso il format della prossima stagione: le 18 squadre che hanno partecipato all’Eurolega 2019-20 sono confermate (ALBA Berlino, Anadolu Efes Istanbul, AX Armani Exchange Milano, Stella Rossa Belgrado, CSKA Mosca, Barcellona, ​ Bayern Monaco, Fenerbahce Istanbul, Khimki Mosca, Baskonia Vitoria-Gasteiz, ASVEL Villeurbanne, Maccabi FOX Tel Aviv, Olympiacos, Panathinaikos, Real Madrid, Valencia, Zalgiris Kaunas e Zenit San Pietroburgo) con la prima palla a due che sarà alzata il 1° ottobre 2020.

Le 8 compagini di Eurocup arrivate fino ai quarti di finale (Umana Reyer Venezia, Segafredo Virtus Bologna, AS Monaco, Partizan Belgrado, Promitheas Patras, Tofas Bursa,Unicaja Malaga e UNICS Kazan) saranno ammesse alla stagione 2020-21, che avrà inizio il 30 settembre prossimo. Gli altri sedici posti disponibili saranno assegnati in base alle classifiche dei vari campionati.

Sfuma così, sia per le V-Nere che per i lagunari, la chance di poter lottare per la wild-card che avrebbe garantito, in caso di qualificazione alla finale di Eurocup, alla promozione in Eurolega.

Bertomeu: "La decisione più difficile in 20 anni ma è giusto mettere la salute al primo posto"

Grande dispiacere del CEO Jordi Bertomeu, che ha espresso tutto il proprio rammarico per questa scelta, straordinaria e senza precedenti...

Senza dubbio, questa è la decisione più difficile che abbiamo dovuto prendere nella nostra storia ventennale. Per motivi indipendenti dalla nostra volontà, siamo stati costretti a interrompere la stagione più esaltante della nostra storia. Ciò accade dopo due mesi e mezzo in cui tutti hanno mantenuto la loro determinazione e perseguito ogni possibile via per riprendere. Sono particolarmente orgoglioso di come le comunità EuroLeague ed EuroCup siano rimaste unite in tempi incredibilmente difficili. Orgogliosi dei nostri club e della loro proprietà per il coraggio nelle loro decisioni e per il loro generoso contributo alle loro comunità in tempi così difficili. Ovviamente, abbiamo avuto molte motivazioni per riprendere la stagione 2019-2020, ma in una situazione così eccezionale, dobbiamo mettere la salute delle persone al primo posto e davanti a qualsiasi altro interesse: i nostri giocatori, i nostri allenatori, i nostri arbitri, i nostri club, gli staff, il nostro staff della lega, le nostre emittenti e tutte le loro famiglie. In tal modo, rimaniamo fedeli alle nostre convinzioni e a ciò che rappresentiamo. Nei prossimi mesi abbiamo una sola missione: fare tutto ciò che è in nostro potere per aiutare le nostre comunità a tornare più forti e costruire qualcosa di ancor più grande per quando i fan potranno tornare a vedere lo spettacolo dell’Eurolega dal vivo, nelle nostre arene. Questa non è una fine, ma piuttosto un nuovo inizio.

