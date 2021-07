ECA (Euroleague Commercial Assets) ed ELPA (EuroLeague Players' Association) hanno sottoscritto un accordo europeo quadro collettivo triennale per regolare i rapporti, i diritti e gli obblighi tra i giocatori e l'organizzazione delle due competizioni, nella logica di un rapporto di lavoro legalmente tutelato e regolamentato. I dettagli del contratto-quadro non sono stati ancora resi noti, ma si è finalmente giunti a un punto di incontro dopo gli incessanti lavori tra le due parti negli ultimi anni. L'Executive Board ha poi stabilito un aumento (circa il 30%) del budget minimo che ogni club deve sostenere per partecipare all'da circa 5.4 a 7 milioni di €. Per favorire la flessibilità economica degli azionisti, specie dopo la Pandemia da Covid-19 e le sue implicazioni negative, l'Executive Board ha poi stabilito nuovi criteri di distribuzione per la stagione 2021-22, dando alla redistribuzione del market pool un peso e un'importanza ancora maggiori. Giornata storica per il basket europeo. Per la prima volta nella storia, lo Shareholders Executive Board di(Euroleague Commercial Assets) ed(EuroLeague Players' Association) hanno sottoscritto unper regolare i rapporti, i diritti e gli obblighi tra i giocatori e l'organizzazione delle due competizioni, nella logica di un rapporto di lavoro legalmente tutelato e regolamentato. I dettagli del contratto-quadro non sono stati ancora resi noti, ma si è finalmente giunti a un punto di incontro dopo gli incessanti lavori tra le due parti negli ultimi anni. L'Executive Board ha poi stabilito unche ogni club deve sostenere per partecipare all' EuroLega , passando così. Per favorire la flessibilità economica degli azionisti, specie dopo la Pandemia da Covid-19 e le sue implicazioni negative, l'Executive Board ha poi stabilito nuovi criteri di distribuzione per la stagione 2021-22, dando alla redistribuzione delun peso e un'importanza ancora maggiori.

Già all'inizio della scorsa annata, il market pool, la quota mercato composta di diritti televisivi e marketing, era passato dal 54% del 2019-20, al 79% (circa 30 milioni di €) da redistribuire tra i club proprio per aumentarne la stabilità economica. Diverso il discorso per il restante 21% (circa 7 milioni e mezzo di €) basato sulla quota sportiva, che invece vedeva una redistribuzione in base a risultati sportivi e piazzamenti in classifica: per esempio, il 4° posto in Stagione Regolare e l'accesso alle Final Four avrebbe fruttato all'Olimpia Milano circa 650.000€ (oltre a 1.050.000€ di premi vittoria veri e propri, derivanti dai 24 successi biancorossi nelle due fasi), mentre il Barcellona, col primato in classifica, ne avrebbe incassati 1.5 milioni. A ciò, ECA ha poi aggiunto nuovi limiti al contributo degli Shareholders (azionisti) al budget - in sostanza, l'apporto effettivo di capitali da parte delle proprietà ai singoli club - che passa al 55%, anziché il 50%, per il 2021-22 e poi al 50%, invece del 40%, per il 2022-23.

Non solo, perché nelle riunioni tenutesi in questi giorni, è stata anche stabilita la sede delle prossime Final Four di EuroLega, che si disputeranno alla Mercedes-Benz Arena di Berlino, in cui si erano tenute anche quelle della stagione 2015-16, e che rimarranno così in Germania dopo quelle di Colonia in cui l'Olimpia Milano ha centrato il 3° posto, tornando alla fase finale della massima competizione europea per club dopo 29 anni di assenza. A livello di calendario, la prossima EuroLega inizierà il 30 settembre, mentre l'EuroCup prenderà il via circa un mese più tardi, il 20 ottobre.

Non mancano poi le novità a livello di regolamento di gioco. Ogni allenatore potrà infatti ricorrere a un challenge per ogni gara, per richiedere alla terna abitrale di andare a rivedere una situazione di gioco per cui è comunque previsto l'ausilio dell'IRS (Instant Replay System). Attualmente le casistiche per l'utilizzo dell'IRS, in qualsiasi momento della partita, si dividono in: valutazione del canestro realizzato (da 2 o da 3 punti), numero di tiri liberi da assegnare dopo un fallo su azione di tiro, valutazione di un fallo personale, antisportivo o di un'espulsione ed eventuale aggravamento o riduzione dello stesso, ripristino del corretto tempo di gioco e del cronometro dei 24/14 secondi in caso di malfunzionamento, identificazione del corretto giocatore che deve effettuare dei tiri liberi, identificazione di giocatori, allenatori e staff che abbiano compiuto atti violenti durante la partita. L'utilizzo dell'IRS per determinare il valore di un canestro (specie nel dubbio se il tiro sia da 2 o da 3 punti) sarà invece posticipato al primo timeout utile o al termine di ogni quarto di gioco, a meno che non manchino meno di 2' al termine della tempi regolamentari o di ogni overtime. Questa scelta è stata giustificata dalla volontà di ridurre le interruzioni di gioco e premiare così la spettacolarità senza spezzare il ritmo delle squadre.