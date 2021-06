L'ufficialità è arrivata. Achille Polonara è un nuovo giocatore del Fenerbahçe Beko Istanbul. L'ala azzurra lascia Vitoria dopo due stagioni di grandissima crescita sotto coach Dusko Ivanovic e alza ulteriormente l'asticella firmando per uno dei club che ha scritto la storia recente della pallacanestro europea, segnata dalla conquista dell'Eurolega nel 2017 con Gigi Datome grande protagonista.

Polonara è reduce dalla, in cui si è trasformato in un giocatore di grande impatto anche in Europa, completando così quel processo di maturazione che, a 29 anni, lo ha portato a diventare anche un pilastro della nazionale azzurra, con cui è impegnato, al momento, nel preolimpico di Belgrado . A Vitoria lascia il cuore (sua figlia, nata lo scorso anno, ha il nome della città basca) e una stagione in Eurolega da(secondo migliore in assoluto alle spalle del solo Edy Tavares), 1.2 recuperi e 0.9 stoppate con il 44.3% dall'arco. Nel 2020 è stato protagonista nelle finali del campionato spagnolo , con un paio di giocate decisive per la conquista del titolo del Baskonia contro il Barcellona nella bolla di Valencia.