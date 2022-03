AX Armani Exchange Milano-AS Monaco, gara valida per il 33° turno di Eurolega. L'Olimpia affronta l'ultima gara casalinga della regular-season a caccia di una vittoria 13-13, è in piena lotta per la post-season. Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di, gara valida per il 33° turno di Eurolega. L'Olimpia affronta l'ultima gara casalinga della regular-season a caccia di una vittoria per consolidare il terzo posto nella volata-playoff con Olympiacos e Real Madrid. Ma anche il Monaco, settimo con un record di, è in piena lotta per la post-season.

Mike James, che sta giocando una stagione da MVP da quando il Monaco ha sostituito coach Zvezdan Mitrovic con Sasa Obradovic. L'Olimpia, invece, dovrà rinunciare a Nicolò Melli, fermato da problemi gastro-intestinali nella giornata di oggi. Out anche Dinos Mitoglou, Milano ritrova il grande ex,, che sta giocando una stagione da MVP da quando il Monaco ha sostituito coach Zvezdan Mitrovic con Sasa Obradovic. L'Olimpia, invece,, fermato danella giornata di oggi. Out anche sospeso per essere risultato positivo a un controllo antidoping effettuato lo scorso 4 marzo dopo la partita contro il Panathinaikos Atene.

Il LIVE-Blogging della partita

Primo quarto

Milano ha ri-attivato Paul Biligha per sostituire l'indisponibile Nik Melli. Per il resto, stesso roster già visto due giorni fa nella vittoria sul Bayern Monaco.

C'è soltanto un precedente nell'epoca dell'Eurolega moderna tra Olimpia e AS Monaco. Lo scorso 10 dicembre, Milano si impose sul parquet del Principato con il punteggio di 71-65 cavalcando una grande serata di Sergio Rodriguez, autore di 13 punti con 6 rimbalzi e 4 assist. Il Monaco, però, dovette fare a meno di Mike James, in campo per meno di tre minuti a causa di un problema muscolare sofferto pochi giorni prima della partita.

