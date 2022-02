40-25 INIZIO TERZO QUARTO - Il primo possesso della ripresa è gestito da Milano. L'Olimpia si ripresenta in campo con Delaney, Hall, Daniels, Melli e Hines, confermando lo starting-five.

STATISTICHE BASKONIA - Baskonia tira con percentuali molto scarse: 5/18 da due (28%) e 3/14 da tre (21%). Matt Costello è top-scorer con 7 punti, seguito da Peters e Baldwin (4), Marinkovic e Fontecchio (3), Granger e Enoch (2).

STATISTICHE OLIMPIA - Milano tira 10/18 da due (56%) e 5/13 da tre (39%), e ha vantaggio a rimbalzo 22-17. Melli, Hall e Daniels guidano con 8 punti a testa, seguono Hines e Bentil (4), Delaney e Rodriguez (3), Grant (2).

40-25 FINE SECONDO QUARTO - Grant conquista un giro in lunetta e si sblocca con un 2/2. Tecnico a coach Spahija per proteste, Daniels amministra in lunetta. Fallo di Bentil a rimbalzo e lunetta per Peters: 2/2. Hall riallunga con una tripla dal palleggio, ed è ancora Daniels a chiudere il quarto con un canestro a fil di sirena, questa volta in entrata sugli sviluppi di una rimessa laterale. Olimpia all'intervallo lungo sul +15 e in pieno controllo del match, ottima prestazione finora.

32-23 al 18' - Daniels si sblocca con la sua prima tripla della partita che costringe coach Spahija a chiamare time-out sul -11. Al rientro, Baldwin si riattiva arrivando al ferro in transizione. Bentil risponde sparando dal mezzo angolo in faccia a Enoch. Bonus speso per Milano e lunetta per Granger su fallo di Daniels: 2/2.

27-19 al 16' - Delaney sblocca l'Olimpia con un canestrone fuori equilibrio dal palleggio. Baldwin replica con un bel canestro dalla media. TV time-out con l'Olimpia sul +8. Al rientro, vioazione di 24" del Baskonia su un'ottima difesa Olimpia, poi errore di Daniels dall'angolo.

24-17 al 14' - Milano ha perso fluidità ed efficacia in attacco con le tante rotazioni. Baskonia si riavvicina ancora con Enoch in post-basso.

24-15 al 12' - Rodriguez apre il quarto con una tripla dal palleggio. Risponde subito Costello con una tripla dalla punta e accorcia volando in contropiede dopo un errore di Bentil.

21-10 FINE PRIMO QUARTO - Il Baskonia si riavvicina con un lay-up di Costello, ma Hall lo ricaccia indietro con una tripla dal palleggio. Poi bella giocata astuta di Daniels su rimessa a 4" dalla sirena: fallo sul tiro da tre e 2/3 ai liberi. Milano arriva al primo intervallo sul +11 dopo un primo quarto molto solido in difesa e brillante in attacco. Importante l'8/12 da due, spinto dal 4/4 perfetto di un Nik Melli molto intraprendente. Baskonia è fermo a 3/15 dal campo e 3 palle perse.

16-8 all8' - Ancora Melli a segno dai cinque metri, ancora infallibile con 4/4 al tiro. Primi cambi anche per Messina. Bentil segna in contropiede dopo un recupero di Grant.

12-8 al 6' - Gran riga di fondo presa da Hines con canestro in reverse. Time-out chiesto da Baskonia sul -6. Al rientro, tripla di Marinkovic dopo otto errori di squadra. Hines ancora a segno con fallo su assist di Delaney (libero sbagliato). Fontecchio, appena entrato, apre il fuoco dall'arco, ma replica ancora Melli dalla media.

6-2 al 4' - Grande azione personale di Melli chiusa con una schiacciata tonante. Il Baskonia si sblocca dopo tre minuti in lunetta con Peters: 2/2. Ancora Melli a segno con un piazzato dalla media.

2-0 al 2' - Inizio ancora freddo, poi Hall sblocca la partita con un canestro dal mid-range.

0-0 INIZIO GARA - Il primo possesso è controllato dal Baskonia.

Coach Ettore Messina premia Kyle Hines per essere diventato il miglior rimbalzista offensivo nella storia dell'Eurolega moderna Credit Foto Getty Images

Kyle Hines: nella partita di martedì contro lo Zalgiris Kaunas, Prima della palla a due, l'Olimpia premia: nella partita di martedì contro lo Zalgiris Kaunas, è diventato il miglior rimbalzista offensivo della storia dell'Eurolega moderna.

Lo starting-five scelto da coach Ettore Messina per la sua AX Armani Exchange Milano: Delaney, Hall, Daniels, Melli, Hines.

Lo starting-five scelto da coach Neven Spahija per il suo Bitci Baskonia Vitoria-Gasteiz: Baldwin, Marinkovic, Giedraitis, Peters, Enoch.

Coach Ettore Messina nel pre-gara: "Giochiamo un'altra partita difficile dopo un viaggio in trasferta in cui abbiamo speso tante energie. Sarà decisivo riuscire a recuperare brillantezza fisica e mentale per giocare una partita intensa. Affrontiamo un Baskonia differente da quello visto nella gara d'andata. Usano una line-up molto dinamica che apre il campo con Alec Peters o Fontecchio da 4. Per vincere sarà cruciale essere mentalmente pronti per una partita dura".

L'infermeria dell'Olimpia è ancora piena. Out i lungodegenti Shavon Shields e Dinos Mitoglou, così come Gigi Datome (covid). Rientra nei 12 a roster Trey Kell. Su sponda Baskonia, out Lamar Peters, fermo per 6 settimane a causa di un infortunio muscolare sofferto proprio in settimana.

Sarà la sfida numero 21 nell'epoca dell'Eurolega moderna tra Olimpia e Baskonia. L'head-to-head è in perfetta parità (10-10), e 2-2 anche nell'epoca di coach Messina sulla panchina biancorossa.

4/26 dall'arco pur raccogliendo ben 17 rimbalzi offensivi. Il match di andata, prima trasferta stagionale di Eurolega, vide il successo dell'Olimpia per 78-64 in una serata di scarsa qualità al tiro degli avversari: Baskonia si fermò a un modestopur raccogliendo ben

16-7, (7-16) e ancora senza vittorie in un 2022 segnato da una striscia aperta di cinque ko filati. Milano si presenta all'appuntamento da terza forza in classifica con un record di reduce dal successo esterno di martedì per 74-70 contro lo Zalgiris Kaunas . Il Baskonia è invece terzultimo in graduatoria con record inversoe ancora senza vittorie in un 2022 segnato da una striscia aperta di cinque ko filati.

Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE Blogging di AX Armani Exchange Milano - Bitci Baskonia Vitoria Gasteiz, gara valida per il 26esimo turno di Eurolega!

