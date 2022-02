Malcolm Delaney si sta specializzando nel risolvere le trasferte difficili. Barcellona, Belgrado e ora Kaunas. Tutte contrassegnate da un crescendo in fase realizzativa e da percentuali brillanti dall'arco. 15 punti con 4/5 dall'arco in Catalogna, 18 con 4/6 in Serbia, e ora 20, suo season-high, con 4/7 alla Zalgirio Arena. E sono proprio le triple, prese in gran quantità, a rilanciare oltre quota 70 un'Olimpia reduce da quattro gare consecutive ai 60, culminate (o meglio, sprofondate) con si sta specializzando nel risolvere le trasferte difficili.e ora. Tutte contrassegnate da un crescendo in fase realizzativa e da percentuali brillanti dall'arco. 15 punti con 4/5 dall'arco in Catalogna, 18 con 4/6 in Serbia, e ora, conalla Zalgirio Arena. E sono proprio le triple, prese in gran quantità, a rilanciareun'Olimpia reduce da quattro gare consecutive ai 60, culminate (o meglio,) con il season-low di giovedì scorso nella sconfitta interna contro il Fenerbahçe

Le 12 triple realizzate, alcune ben costruite, altre trovate dal palleggio o in maniera impiccata, puntellano un attacco che soffre ancora momenti di siccità importanti e che, senza Shavon Shields e Dinos Mitoglou, fatica a costruire buone conclusioni in avvicinamento a canestro. L'Olimpia spara dall'arco un numero di tentativi maggiore che in area (12/34 contro il 14/29 da due), ma l'exploit di Delaney non sarebbe servito senza il vero e proprio festival di Troy Daniels.

È lui a fungere, un po' a sorpresa, da grande miccia per scuotere la macchina offensiva biancorossa dopo un altro avvio a rilento. È lui che, dalla panchina, brucia retine in quantità industriale assorbendo la spallata iniziale dello Zalgiris e lanciando il primo tentativo di allungo ospite nel secondo periodo. Chiuderà a quota 15, suo massimo in stagione, soffrendo un calo fisiologico con il passare dei minuti, dovuto soprattutto agli adattamenti della difesa avversaria sulle sue uscite dai blocchi. Ma, a quel punto, saranno i veterani a dover chiudere i conti nell'ennesimo finale a ritmi bassi e punto-a-punto.

Troy Daniels al tiro contro Niels Giffey, Zalgiris Kaunas-AX Armani Exchange Milano Credit Foto Getty Images

E allora, ecco riemergere Kyle Hines, marmoreo con la sua prima doppia-doppia della stagione (11+10 rimbalzi, 5 offensivi che gli permettono di diventare il migliore di sempre in questa categoria statistica). Assieme a Ben Bentil, cresciutissimo nel finale, sigilla l'area cancellando quella serie di distrazioni costate tanti (troppi) punti facili in penetrazione e in avvicinamento nel quarto periodo. Lukas Lekavicius (16 punti, 5 assist) è lo spauracchio principale: le sue accelerazioni sono una spina nel fianco continua, capaci di mettere in scacco anche l'ottimo sistema difensivo milanese.

A sostenere Hines nel suo lavoro di puntellamento della difesa c'è un gladiatorio Devon Hall. Il tabellino non dice molto (5 punti e 5 assist con 1/6 al tiro), ma il lavoro oscuro sul perimetro è straordinario. Soprattutto in questo momento di difficoltà per la mancanza del difensore principe, Shavon Shields. È proprio Hall, con la collaborazione di Delaney (super-positivo anche nella sua metacampo) a strappare dalle mani di Josh Nebo il rimbalzo che vale la partita a un minuto dalla sirena. Saranno poi Hines e il Chacho a fissare, nei secondi conclusivi, i punti della vittoria.

Sergio Rodriguez (10 punti, 5 assist), molto più vitale e pimpante dopo un paio di gare giocate sottotono. I riposi in campionato stanno sortendo l'effetto desiderato. Nik Melli trascorre una serata impeccabile nella metacampo difensiva (10 rimbalzi, 2 recuperi), ma si ripropone timido in attacco (3 punti con 1/3) Davide Alviti, ai suoi primi veri minuti di Eurolega in carriera. Sguinzagliato a freddo a inizio ripresa per tamponare i problemi di falli di Pippo Ricci, risponde con 6:38 onesti, impreziositi da una tripla sparata dal nulla al primo pallone toccato. Un guizzo di personalità ereditato dalle ultime partite in crescendo in campionato. Tra gli altri, partita in ripresa di(10 punti, 5 assist), molto più vitale e pimpante dopo un paio di gare giocate sottotono. I riposi in campionato stanno sortendo l'effetto desiderato.trascorre una serata impeccabile nella metacampo difensiva (10 rimbalzi, 2 recuperi), ma si ripropone timido in attacco (3 punti con 1/3) nonostante il career-high da 27 che sembrava averlo sbloccato nella vittoria di domenica a Trento . Impatto positivo e interessante per, ai suoi primi veri minuti di Eurolega in carriera. Sguinzagliato a freddo a inizio ripresa per tamponare i problemi di falli di Pippo Ricci, risponde con 6:38 onesti, impreziositi da una tripla sparata dal nulla al primo pallone toccato. Un guizzo di personalità ereditato dalle ultime partite in crescendo in campionato.

Baskonia, Milano proseguirà la settimana di Eurolega giovedì sera, ospitando al Forum di Assago il terzultimo in classifica con un record di 7-16 . Sarà l'ultima partita a livello europeo prima della sosta per le Final Eight di Coppa Italia.

Zalgiris Kaunas-AX Armani Exchange Milano 70-74

Zalgiris : Lekavicius 16, Lukosiunas 8, Ulanovas 9, Cavanaugh 13, Nebo 3; Webster 4, Blazevic, Jankunas 2, Milaknis 5, Giffey 2, Lauvergne 8. N.e.: Miniotas. All.: Zdovc.

: Lekavicius 16, Lukosiunas 8, Ulanovas 9, Cavanaugh 13, Nebo 3; Webster 4, Blazevic, Jankunas 2, Milaknis 5, Giffey 2, Lauvergne 8. N.e.: Miniotas. All.: Zdovc. Milano: Delaney 20, Grant, Ricci 2, Melli 3, Hines 11; Rodriguez 10, Tarczewski, Hall 5, Daniels 15, Alviti 3, Bentil 5. N.e.: Biligha. All.: Messina.

