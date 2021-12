Dopo un mese di difficoltà segnato da quattro sconfitte consecutive, l'AX Armani Exchange Milano ha riscoperto il gusto della vittoria sbancando il parquet del Principato di Monaco nella trasferta di venerdì sera . È stato il terzo successo esterno stagionale dopo quelli di Vitoria e Istanbul per un'Olimpia che, finora, ha raccolto gran parte del suo bottino da 9-5 in classifica tra le mura amiche del Forum. Milano tornerà a riassaporare il calore del parquet casalingo dopo aver disputato cinque delle ultime 6 gare lontano da casa nel doppio turno settimanale che la vedrà ospitare(martedì 14 dicembre) e(giovedì 16). L'Olimpia èfinora al Forum, ma ha perso l'ultima partita casalinga contro l'Olympiacos

Il Panathinaikos occupa il penultimo posto in classifica con un record dima è in ripresa dopo un inizio stagionale complicatissimo. I Greens hanno vinto due delle ultime tre gare, battendo Zenit San Pietroburgo e Alba Berlino in casa. Mentre il record casalingo è un onesto 4-2, lontano da Atene il Pana èin stagione. Anzi, eccezion fatta per il derby dello scorso anno, l'ultima vittoria esterna in Eurolega risale ormai al lontanissimo 3 dicembre 2020, quando il Panathinaikos espugnò proprio il Forum di Assago in rimonta dal -15