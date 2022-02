allontanarsi dal territorio russo. Le gare in programma a Mosca, Kazan e San Pietroburgo da qui al termine della stagione verranno disputate in campo neutro. Anche Eurolega, come UEFA, ha scelto di. Le gare in programma a Mosca, Kazan e San Pietroburgo da qui al termine della stagione verranno Dopo la cancellazione delle partite che coinvolgevano squadre russe nella giornata in corso , è stato rinviato anche il match tra CSKA Mosca e Barcellona, in programma domenica 27 febbraio. Uniche eccezioni saranno le gare che coinvolgeranno due squadre russe. Si giocheranno regolarmente, dunque, le partite tra Zenit San Pietroburgo e Unics Kazan (22 marzo) e tra Zenit San Pietroburgo e CSKA Mosca (1° aprile).

Il calendario rimarrà invariato, invece, per le partite che le squadre russe disputeranno in trasferta. Si giocherà come da programma, dunque, la gara tra AX Armani Exchange Milano e Unics Kazan, martedì 1° febbraio alle ore 20.30 al Forum di Assago.

"Le decisioni sono state prese per proteggere l'integrità e la continuità del torneo - si legge nel comunicato diramato dal board -, così da permettere a tutte le squadre di difendere il proprio diritto di competere sul campo, isolando lo sport dalle azioni politiche. Queste decisioni sono in linea con le priorità definitive di Eurolega, ossia la responsabilità di proteggere l'integrità di giocatori, allenatori, tifosi e staff senza correre il minimo rischio".

