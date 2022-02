Il commento, molto lucido, di coach Ettore Messina nel post-gara. Il tecnico analizza la sconfitta che ha visto l'AX Armani Exchange Milano realizzare soltanto 58 punti sul parquet dell'Olympiacos Pireo

"È stata una partita dura per entrambe le squadre, sicuramente non bella da vedere. Quando perdi 17 palloni e l’avversario tira 34 liberi contro11 ne risulta una combinazione che può generare solo disastri. Ovviamente quando dico che non è stata una bella partita non mi riferisco a Kostas Sloukas, che nel periodo conclusivo è stato decisivo. Lui è stato il miglior giocatore in campo e ha dato la vittoria alla sua squadra con una serie di possessi in cui, quando non ha segnato, ha dato via un assist. Faccio i complimenti all’Olympiacos e a Coach Bartzokas per la vittoria, sicuramente meritata".

"Voglio infine rivolgere la mia solidarietà all’arbitro Borys Rhyzyk (ucraino, ndr). Non posso neanche andare vicino ad immaginare cosa stia passando in questi momenti e posso solo esprimere la mia ammirazione per come sia riuscito lo stesso a dirigere stasera una partita di basket".

