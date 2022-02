Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di Olympiacos Pireo-AX Armani Exchange Milano, gara valida per il 27esimo turno di Eurolega.

il fattore-campo favorevole nei playoff. Milano, forte di 17-7, mentre l'Olympiacos è al diretto inseguimento, occupando la quarta posizione con un bilancio di 14-9. Una vittoria darebbe alla squadra di coach Ettore Messina grande slancio per puntare seriamente a uno dei primi quattro posti al termine della regular-season. Si tratta di una partita molto importante per gli sviluppi nella Top 4 della classifica , ossia la zona che regala. Milano, forte di sette successi nelle ultime otto gare , ha consolidato la terza piazza con un record di, mentre l'Olympiacos è al diretto inseguimento, occupando la quarta posizione con un bilancio di. Una vittoria darebbe alla squadra di coach Ettore Messina grande slancio per puntare seriamente a uno dei primi quattro posti al termine della regular-season.

Il LIVE-Blogging della partita

Primo quarto

4-6 al 4' - Fall appoggia in post-basso contro Melli. Lunetta per Walkup dopo un fallo di Melli su palla persa di Hall: 2/2. Milano riaggancia con Hall in pull-up dalla media, controsorpasso con Delaney dal mezzo angolo.

0-2 al 2' - Subito una grande azione sull'asse Hines-Melli per Milano. Poi dominio totale di entrambe le difese.

0-0 INIZIO GARA - Il primo possesso è giocato dall'Olympiacos.

Lo starting-five scelto da coach Georgios Bartzokas per il suo Olympiacos Pireo: Thomas Walkup, Tyler Dorsey, Kostas Papanikolaou, Sasha Vezenko e Moustapha Fall.

Lo starting-five scelto da coach Ettore Messina per la sua AX Armani Exchange Milano: Malcolm Delaney, Devon Hall, Troy Daniels, Nicolò Melli e Kyle Hines. Confermati dunque i cinque titolari visti nelle tre gare di Coppa Italia a Pesaro.

Paul Biligha e Davide Alviti di far parte del roster azzurro impegnato nella doppia sfida contro l'Islanda per le Qualificazioni ai Mondiali 2023 in programma tra questa sera e domenica, ma ritrova Dinos Mitoglou: il greco torna in panchina dopo l'infortunio sofferto a metà novembre Milano ha permesso adi far parte del roster azzurro impegnato nella doppia sfida contro l'Islanda per le Qualificazioni ai Mondiali 2023 in programma tra questa sera e domenica, ma ritrova: il greco torna in panchina dopo l'infortunio sofferto a metà novembre nella trasferta russa contro l'Unics Kazan

Sono 22 i precedenti tra Olimpia Milano e Olympiacos Pireo nell'epoca dell'Eurolega moderna. La squadra greca è in vantaggio 15-7, ma soprattutto è 3-1 da quando coach Ettore Messina siede sulla panchina dell'Armani.

L'Olympiacos ha un record casalingo proibitivo: 10-1, con l'unica sconfitta maturata a gennaio contro la Stella Rossa. E ha già dato una pesante lezione a Milano nel match d'andata al Forum. di Assagoeds violarono il parquet I R con il punteggio di 93-72 grazie a una serata balistica straordinaria. Nel solo primo tempo realizzarono 60 punti con 12/16 dall'arco!

Ma anche l'Olympiacos cavalca un buon momento dopo il periodo di calo sofferto a gennaio, con una serie di quattro ko consecutivi costati il terzo posto in graduatoria. I Reds sono in striscia aperta da 6 gare tra Eurolega, campionato e Coppa di Grecia. Proprio come Milano, anche l'Olympiacos ha conquistato la Coppa nazionale domenica, battendo gli eterni rivali del Panathinaikos Opap Atene.

il Fenerbahçe di coach Sasha Djordjevic trionfo in Coppa Italia conquistato domenica L'Olimpia si presenta all'appuntamento del Pireo cavalcando una striscia di sette successi consecutivi in tutte le competizioni (campionato, Eurolega, Coppa Italia). L'ultima sconfitta risale allo scorso 3 febbraio, quandodi coach Sasha Djordjevic passò al Forum con il punteggio di 71-60 . Milano è reduce dalconquistato domenica grazie al successo in finale su Tortona : l'Olimpia è tornata ad arricchire la propria bacheca a un anno di distanza dall'ultimo titolo, la Coppa Italia 2021 vinta al Forum di Assago.

