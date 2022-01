Coach Ettore Messina commenta così Milano soffoca il CSKA con la difesa: vittoria a Mosca 67-57 sul campo del CSKA Mosca, stritolato da una straordinaria prova difensiva biancorossa. Kyle Hines, Troy Daniels e Trey Kell sono i destinatari principali dei complimenti.

"È una vittoria importante e voglio complimentarmi con i ragazzi per come erano estremamente concentrati e determinati a vincere qui. Tutte e due le squadre non avevano giocatori importanti, noi Shields, Mitoglou, Datome, Grant, loro Hackett e Clyburn. Entrambe avevamo problemi, ma la chiave è stata trovare in panchina l’apporto di giocatori come Daniels e Kell che ci hanno dato tanto".

"Nel secondo tempo abbiamo corretto il problema dei rimbalzi offensivi del CSKA che erano stati troppi nel primo tempo. Kyle Hines è stato eccezionale nella ripresa. Abbiamo disputato una grande prestazione difensiva. Li abbiamo tenuti sotto i 60 punti, ed è stata un'impresa".

"Qualificarci di nuovo per le Final Four è un sogno. Il nostro obiettivo è tornare nei playoff, perché prima di giocarli un anno fa non li avevamo giocati per tanti anni. Ovviamente siano in una buona posizione, terzi con tre gare da recuperare, ma dobbiamo stare umili e migliorare ancora. È una stagione strana, molto equilibrata, abbiamo superato un problema serio di covid e ci mancano giocatori fondamentali come Shields e Mitoglou, ma tutte le squadre hanno degli infortuni, anche il CSKA li ha".

