Barcellona (12-2) centra il sesto successo consecutivo, ferma a 6 la striscia del Real Madrid (11-3) . Nonostante le assenze di Nick Calathes e Corey Higgins, il Barça si impone sugli arci-rivali con il punteggio di 93-80 e continua a mostrare una profondità e una completezza straordinarie, attingendo a piene mani dal suo sconfinato reparto di interpreti. Ora ancor più ricco dopo l'aggiunta di Dante Exum (2 punti all'esordio in 13 minuti dalla panchina). Quest'anno, il Clasico vale lo scontro al vertice. E la partita ha un solo padrone. Ilcentra il sesto successo consecutivo, ferma a 6 la striscia del e si prende la vetta della classifica in solitaria . Nonostante le assenze di Nick Calathes e Corey Higgins, il Barça si impone sugli arci-rivali con il punteggio die continua a mostrare, attingendo a piene mani dal suo sconfinato reparto di interpreti. Ora ancor più ricco dopo l'aggiunta di(2 punti all'esordio in 13 minuti dalla panchina).

È la grande serata di Nikola Mirotic, protagonista con 31 punti (career-high) e 10 rimbalzi, puntellato dall'ottimo lavoro di Brandon Davies (16 con 7/7 al tiro in 14 minuti dalla panchina nonostante i problemi di falli) e dalla coppia in regia sempre più concreta con Nicolas Laprovittola (16+4 assist) e Rokas Jokubaitis (12+4 in 14 minuti). Al Real Madrid non servono gli 11 punti a testa per Fabien Causeur e Thomas Heurtel, e i 10 con 6 rimbalzi di Walter Tavares.

CSKA Mosca (9-5) conquista la quarta vittoria consecutiva e rientra 73-51 sul campo dello Zalgiris Kaunas (3-11), che resta così in solitaria sul fondo della classifica vedendo spegnersi un momento di ripresa con le tre vittorie nelle precedenti quattro gare. Il CSKA è spinto dalla doppia-doppia da 19 punti (season-high) e 12 rimbalzi (6 offensivi) di Nikola Milutinov e dai 17 di Alexey Shved, alla sua terza gara consecutiva in doppia cifra. Ilconquista la quarta vittoria consecutiva e rientra nel terzetto al terzo posto con Olympiacos Pireo e Olimpia Milano . Netto il successo esterno persul campo delloche resta così in solitaria sul fondo della classifica vedendo spegnersi un momento di ripresa con le tre vittorie nelle precedenti quattro gare. Il CSKA è spinto dalla doppia-doppia da 19 punti (season-high) e 12 rimbalzi (6 offensivi) die dai 17 di, alla sua terza gara consecutiva in doppia cifra.

Panathinaikos Atene (4-10), prossimo avversario dell'Olimpia Milano, festeggia il secondo successo nelle ultime tre partite piegando 82-67l'Alba Berlino (5-9), . Il Pao si gode la resurrezione di Daryl Macon, autore di 20 punti e 11 assist (season-high) dopo la partita spuntata contro il CSKA, la grande serata realizzativa di Howard Sant-Roos (16 punti, season-high) e l'exploit di Leonidas Kaselakis, a referto con 17 punti (career-high in Eurolega) e 4/4 dall'arco. L'Alba ha 18 punti con 4/9 dalla distanza da Marcus Eriksson, 13 da Oscar Da Silva ma 0 da Maodo Lo (0/6 dal campo). Ilprossimo avversario dell'Olimpia Milano, festeggia il secondo successo nelle ultime tre partite piegando a sua volta reduce dal successo sulla formazione di coach Ettore Messina . Il Pao si gode la resurrezione di, autore di 20 punti e 11 assist (season-high) dopo la partita spuntata contro il CSKA, la grande serata realizzativa di(16 punti, season-high) e l'exploit di, a referto con 17 punti (career-high in Eurolega) e 4/4 dall'arco. L'Alba ha 18 punti con 4/9 dalla distanza da, 13 dama 0 da(0/6 dal campo).

FC Barcellona-Real Madrid 93-80

Barcellona : Laprovittola 16, Kuric 9, Martinez, Sanli 5, Mirotic 31; Davies 16, Exum 2, Hayes-Davis 2, Oriola, Jokubaitis 12. N.e.: Smits, Caicedo. All.: Jasikevicius.

: Laprovittola 16, Kuric 9, Martinez, Sanli 5, Mirotic 31; Davies 16, Exum 2, Hayes-Davis 2, Oriola, Jokubaitis 12. N.e.: Smits, Caicedo. All.: Jasikevicius. Real Madrid: LLull 10, Hanga 5, Taylor, Yabusele 8, Tavares 10; Williams-Goss 10, Causeur 11, Heurtel 11, Fernandez 8, Vukcevic, Poirier 7. N.e.: Nunez.

Zalgiris Kaunas-CSKA Mosca 51-73

Zalgiris : Strelnieks, Dragic 2, Milaknis 9, Nebo 11, Cavanaugh 9; Webster, Blazevic, Lekavicius 5, Kalnietis 5, Miniotas 6, Ulanovas 4. N.e.: Lukosiunas. All.: Zdovc.

: Strelnieks, Dragic 2, Milaknis 9, Nebo 11, Cavanaugh 9; Webster, Blazevic, Lekavicius 5, Kalnietis 5, Miniotas 6, Ulanovas 4. N.e.: Lukosiunas. All.: Zdovc. CSKA: Lundberg 8, Shved 17, Kurbanov 3, Antonov 2, Milutinov 19; Bolomboy, Ukhov, Hackett 6, Voigtmann, Clyburn 9, Shengelia 3, Grigonis 6. All.: Itoudis.

Panathinaikos Opap Atene-Alba Berlino 82-67

Panathinaikos : Sant-Roos 16, Macon 20, Kaselakis 2, Evans 4, Papagiannis 14; Perry 4, Papapetrou 2, White 3, Avdalas 2, Mantzoukas. N.e.: Kavvadas, Bochoridis. All.: Priftis.

: Sant-Roos 16, Macon 20, Kaselakis 2, Evans 4, Papagiannis 14; Perry 4, Papapetrou 2, White 3, Avdalas 2, Mantzoukas. N.e.: Kavvadas, Bochoridis. All.: Priftis. Alba: Lo, Eriksson 18, Olinde 5, Thiemann 5, Lammers 2; Da Silva 13, Smith 11, Delow, Schneider 3, Blatt 9, Zoosman 1. N.e: Mattisseck. All.: Gonzalez.

