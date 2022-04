LDLC Asvel Villeurbanne-AX Armani Exchange Milano, gara valida per il 34° e ultimo turno di regular-season di Eurolega! L'Olimpia si presenta sul parquet dell'Astroballe, dove non ha mai vinto nell'era dell'Eurolega moderna, con un roster ridotto , ma va comunque a caccia di una vittoria per provare Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di, gara valida per il 34° e ultimo turno di regular-season di Eurolega! L'Olimpia si presenta sul parquet dell'Astroballe, dove non ha mai vinto nell'era dell'Eurolega moderna, per il nuovo focolaio di covid esploso in settimana , ma va comunque a caccia di una vittoria per provare a salire al terzo posto in classifica . Servirà, nel caso, anche un ko del Real Madrid contro il Bayern Monaco nella partita del Wizink Center di venerdì sera.

L'Asvel occupa il penultimo posto in graduatoria assieme al Panathinaikos Opap Atene con un record di 8-19. La squadra, precipitata con una lunga serie di sconfitte (12 nelle 14 gare disputate nel 2022) dopo un avvio stagionale brillante, non ha obiettivi se non provare a chiudere in maniera dignitosa la regular-season. Nel match di andata, disputato lo scorso 21 ottobre in occasione della quinta giornata del torneo, l'Olimpia si impose con il punteggio di 73-72 al termine di una grande rimonta dal -16.

Il LIVE-Blogging della partita

Secondo periodo

39-39 al 18' - Altro pull-up di Delaney dalla media. Wembanyama si esalta e schiaccia su assist di Antetokounmpo. Ancora Delaney a segno dall'arco dal palleggio. Lighty prende il fondo e appoggia al tabellone. Pareggio con un'altra bomba di Delaney.

35-31 al 16' - Liberi per Lighty su fallo di Hall: 1/2. Altra tripla di Wembanyama per il 10-0 Asvel. Milano torna a segnare con una tripla di Delaney dal palleggio. Risponde subito Antetokounmpo dal post-basso.

29-28 al 14' - Hines segna un gran canestro in reverse sulla riga di fondo. L'Asvel si sblocca con Jones dopo tre minuti di siccità. Lighty colpisce in avvicinamento con grande uso del piede perno. Il contro-break prosegue con un canestro di Jones in pull-up dalla media per il contro-sorpasso.

23-26 al 12' - Baldasso segna il primo canestro del quarto sugli sviluppi di una rimessa da fondo. Milano sorpassa con un semigancio di Bentil. Il break prosegue con un canestro di Ricci in transizione su assist di Baldasso. Time-out chiesto da coach Parker con l'Asvel a -3.

Primo periodo

23-20 FINE PRIMO QUARTO - Okobo segna in contropiede dopo un errore di Tarczewski. Time-out chiamato da coach Messina con Milano scivolata a -5. Al rientro, tripla di Bentil dall'angolo. Lighty colpisce ancora dall'arco dalla punta. Bentil segna in semigancio dal post-basso e l'Asvel non riesce a costruire un ultimo tiro sulla sirena. Olimpia a -3 al primo intervallo sul 23-20.

18-15 all'8' - TV time-out con l'Olimpia sul -4. Liberi per Hall: 1/2. Tripla di Lighty per il nuovo +6 Asvel, ma risponde subito Grant.

15-11 al 6' - Liberi per Antetokounmpo: 2/2. Replica Delaney con un gran canestro pennellato al vetro con fallo subito (libero sbagliato). Due triple consecutive di Wembanyama firmano un nuovo allungo Asvel. L'Olimpia ricuce con un canestro di Hall dal post-medio.

7-7 al 4' - Ancora Antetokounmpo a segno mettendo a palla a terra dalla punta: and-one! (libero segnato). L'Asvel allunga con una penetrazione di Okobo in un centro-area troppo molle e aperto. Milano torna a segnare con una tripla di Alviti dalla punta. Parità con un pull-up di Hall dalla media distanza.

2-2 al 2' - Il primo canestro è un and-one in penetrazione di Delaney con fallo di Wembanyama (libero sbagliato). Risponde Antetokounmpo con un movimento in virata in post.

0-0 INIZIO GARA - Il primo possesso è gestito dall'Asvel.

Lo starting-five scelto da coach TJ Parker per il suo Asvel Villeurbanne: Elie Okobo, Chris Jones, William Howard, Kostas Antetokounmpo e Victor Wembanyama.

Lo starting-five scelto da coach Ettore Messina per la sua AX Armani Exchange Milano: Malcolm Delaney, Devon Hall, Davide Alviti, Nicolò Melli e Kyle Hines.

Sono soltanto quattro i precedenti tra Asvel e Olimpia nell'epoca dell'Eurolega moderna. Il bilancio è in perfetta parità sul 2-2. Milano ha vinto le due gare casalinghe giocate al Forum (saltata quella del 2019-20 per la pandemia di covid) e perso le due disputate sul parquet dell'Astroballe.

