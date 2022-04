L'Olympiacos Pireo, che ha già concluso la sua regular-season battendo il Barcellona, si è issato momentaneamente al secondo posto (19-9), ma Real Madrid e AX Armani Exchange Milano, appaiate a 18-9, hanno ancora chance di risalita. L'Olimpia potrebbe chiudere in terza piazza con una vittoria sul parquet di Villeurbanne con concomitante sconfitta dei blancos, impegnati in casa venerdì 8 contro il Bayern Monaco. La Top 4, con annesso vantaggio del fattore campo nei playoff, è già archiviata da tempo. Ma la volata finale per le posizioni comprese tra la #2 e la #4 è ancora aperta., che ha già concluso la sua regular-season battendo il Barcellona, si è issato momentaneamente al secondo posto (), ma, appaiate a, hanno ancora chance di risalita. L'Olimpia potrebbe chiudere incon una vittoria sul parquet di Villeurbanne con concomitante sconfitta dei, impegnati in casa venerdì 8 contro il Bayern Monaco.

LDLC Asvel Villeurbanne: il roster 2021-22

# Giocatore Ruolo Altezza 0 Elie Okobo playmaker 191 1 Victor Wembanyama ala 220 2 Raymar Morgan ala 202 3 Chris Jones guardia 188 5 Charles Kahudi ala 196 6 Paul Lacombe guardia 198 8 Antoine Diot guardia 193 9 Marcos Knight guardia 188 13 Zaccharie Risacher guardia 200 14 James Gist centro 204 19 Youssoupha Fall centro 221 21 Dylan Osetkowski ala 206 23 David Lighty guardia 195 25 William Howard ala 203 32 Matthew Strazel playmaker 182 37 Kostas Antetokounmpo ala 208 Coach TJ Parker - -

le sconfitte. parziale di 1-20 subito in maniera imprevedibile nel terzo periodo, ha tolto la chance di risalire al secondo posto. A questo si aggiungono Quella di giovedì scorso, contro il Monaco , rocambolesca per quelsubito in maniera imprevedibile nel terzo periodo, ha tolto la chance di risalire al secondo posto. E quella di domenica a Sassari , frustrante per le modalità con cui si è concretizzata, con quel canestro di Gerald Robinson sulla sirena dopo una pioggia di triple nei primi due periodi abbondanti, ha tolto Milano dal primo posto tenuto per tutta la stagione, in favore della Virtus Bologna.

quattro, considerando il match di ritorno del 2019-20 cancellato per la pandemia di coronavirus. Il bilancio è 2-2, con il fattore-campo sempre decisivo. Milano ha perso entrambe le trasferte all'Astroballe, soffrendo la fisicità e l'entusiasmo degli avversari. Ma nel match di andata, disputato il 21 ottobre al Forum, I precedenti tra Olimpia e Asvel sono soltanto, considerando il match di ritorno del 2019-20 cancellato per la pandemia di coronavirus. Il bilancio è, con il fattore-campo sempre decisivo. Milano ha perso entrambe le trasferte all'Astroballe,. Ma nel match di andata, disputato il 21 ottobre al Forum, l'Armani si è imposta con il punteggio di 73-72 grazie a una tripla decisiva di Devon Hall a 27" dalla fine, lampo conclusivo per coronare una grande rimonta dal -16. In quel match, l'Olimpia fece la conoscenza con Elie Okobo, straordinario protagonista con 25 punti e 11/16 dal campo.

A remare in favore della squadra di coach Ettore Messina ci sarà un Asvel senza ormai alcun obiettivo. Penultimo in classifica con un record di 8-19, il team di Villeurbanne ha vinto soltanto due partite su 14 nell'anno solare 2022, precipitando nei bassifondi dopo un avvio stagionale molto brillante, in cui sembrava potersi affermare come grande sorpresa del torneo. Appuntamento a giovedì 7 aprile, ore 21.00.

