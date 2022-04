quattro casi che si vanno ad aggiungere Il focolaio di coronavirus interno al gruppo-squadra dell'AX Armani Exchange Milano si allarga. La società ha comunicato di aver riscontrato altroche si vanno ad aggiungere al positivo già identificato e isolato nella giornata di ieri , martedì 5 aprile.

La notizia arriva in un momento molto delicato per la stagione biancorossa. Giovedì 7, l'Olimpia sarà impegnata sul parquet di Villeurbanne per l'ultima gara di regular-season di Eurolega, decisiva per l'eventuale risalita al terzo posto in graduatoria. Domenica 10, invece, affronterà la trasferta di Bologna, contro la Virtus, nello scontro al vertice del campionato italiano.

Ad

Dinos Mitoglou, Gigi Datome dopo il match di domenica contro il Banco di Sardegna Sassari. Il focolaio si aggiunge alle problematiche già emerse per la sospensione di positivo al doping nel controllo effettuato lo scorso 4 marzo ad Atene dopo la partita giocata contro il Panathinaikos, e per l'intervento al ginocchio cui si è dovuto sottoporre dopo il match di domenica contro il Banco di Sardegna Sassari.

