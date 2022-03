Coach Ettore Messina commenta la sconfitta subita in rimonta dalla sua AX Armani Exchange Milano contro l'AS Monaco. In particolare, si sofferma sul break pesantissimo di 1-20 sofferto nel terzo periodo, quando l'Olimpia si è congelata dopo aver toccato il massimo vantaggio sul 42-31 in avvio di ripesa con Datome e Delaney.