Coach Ettore Messina commenta così la partita vinta dalla sua AX Armani Exchange Milano per 75-54 contro il Panathinaikos Atene, frutto di un secondo tempo di grande qualità difensiva.

"Devo fare i complimenti ai ragazzi, perché hanno giocato duro e hanno vinto contro una squadra ostica per noi, che lo scorso anno ci ha battuto due volte, per la taglia che ha, per come riempie lo spazio, elimina il gioco interno con i cambi difensivi e con la difesa a zona. Abbiamo impiegato un po’ per adattarci, poi nel secondo tempo abbiamo alzato il nostro livello di aggressività in difesa e in attacco abbiamo avuto un movimento di palla migliore. Ovviamente, Devon Hall ha segnato canestri che ci hanno aiutato non poco".

"Sono contento di come abbiamo avuto fluidità in attacco, perché dopo così tante gare vorrei considerare assodata la nostra solidità difensiva anche se poi devi fare lo sforzo e dimostrarlo ogni volta. Daniels ha avuto difficoltà di adattamento, veniva da un anno di stop e a un certo punto ha chiesto di uscire perché era stanco eppure non aveva giocato tanti minuti. Un tiratore lo è sempre stato, qui c’è bisogno che offra qualcosa anche in altre cose e le sta facendo sempre di più, bene, di fisicità. Per noi è importante. La difesa su Macon è stata fondamentale perché loro erano senza un giocatore creativo in attacco come Nedovic e sapevamo che se gli avessimo impedito di accendersi poi la partita sarebbe stata meno complicata".

