STATISTICHE PANATHINAIKOS - Il Pana sta tirando 8/17 da due (47%) e 4/10 da tre (40%), con solo 1/2 ai liberi e 8 palle perse. Leggero vantaggio a rimbalzo, 17-15 con 4 offensivi. Daryl Macon, partito fortissimo, è top-scorer con 9 punti. Seguono White e Sant-Roos (4), Kaselakis e Bochoridis (3), Papapetrou, Evans e Papagiannis (2).

STATISTICHE MILANO - L'Olimpia tira 11/22 da due (50%) ma soltanto 2/9 dall'arco (22%) e ha trovato punti in lunetta (5/6) soltanto negli ultimi cinque minuti. Troy Daniels è top-scorer con 9 punti, seguito da Shields e Melli (6), Hines (4), Rodriguez e Delaney (3) e Hall (2). La difesa ha forzato 8 palle perse del Pana, mentre Milano ne accusa solo 2.

33-29 FINE SECONDO QUARTO - Milano macina qualche punto andando finalmente in lunetta con Melli e Shields (4/4). Sant-Roos sbaglia la tripla sulla sirena e l'Olimpia chiude sul +4 all'intervallo lungo. Secondo periodo vinto 18-10 grazie a una difesa tornata su ottimi livelli e alle difficoltà delle seconde linee del Pana, privo di Nemanja Nedovic.

29-29 al 18' - Sant-Roos arriva facile al ferro, risponde ancora Daniels con un bel canestro da fuori. Papagiannis impatta con una ricezione profonda.

27-25 al 16' - Primi liberi per Milano dopo quasi 15 minuti: 1/2 per Delaney. Evans inchioda con un gran balzo, Shields risponde andando al ferro in penetrazione.

24-23 al 14' - Olimpia ancora a segno sull'asse Rodriguez-Melli, poi è il Chacho a sparare la tripla del sorpasso che costringe il Pana al time-out. Al rientro, contropiede di Papapetrou su palla persa del Chacho.

19-21 al 12' - Milano apre il quarto con un bel canestro in penetrazione di Hall, impatta con un assist meraviglioso dietro-schiena del Chacho per Melli. Pana ancora avanti con una penetrazione di Sant-Roos.

15-19 FINE PRIMO QUARTO - Il Pana chiude il quarto in ritmo con due triple consecutive di Kaselakis e Bochoridis. Milano ora non trova più soluzioni facili in attacco, soffrendo l'ottima organizzazione e fisicità della difesa avversaria. L'Olimpia è ferma a 6/14 da due e soltanto 1/5 dall'arco, senza tiri liberi tentati.

15-13 all'8' - Daniels tiene la mano calda con un altro canestro da fuori. Dopo l'inizio ad alto punteggio, ora le difese hanno alzato il livello e si fatica tantissimo a segnare.

13-13 al 6' - Una tripla di Macon risponde a una penetrazione al ferro di Delaney.

11-10 al 4' - Daniels e White si scambiano triple. La difesa biancorossa è molto porosa in questo inizio di partita. Hines tiene l'Olimpia con la testa avanti segnando un altro canestro dalla media.

6-6 al 2' - Milano apre la gara in vantaggio con i canestri dalla media di Shields, Hines e una penetrazione al ferro di Daniels. Il Pana risponde con 6 punti di Macon.

0-0 INIZIO GARA - Il primo possesso è gestito da Milano.

Lo starting-five scelto da coach Dimitris Priftis per il suo Panathinaikos Opap Atene: Howard Sant-Roos, Daryl Macon, Ioannis Papapetrou, Okaro White, Georgios Papagiannis.

Lo starting-five scelto da coach Ettore Messina per la sua AX Armani Exchange Milano: Malcolm Delaney, Troy Daniels, Shavon Shields, Nicolò Melli e Kyle Hines. Fiducia rinnovata per Daniels, già titolare anche nella partita di venerdì a Monaco.

Il Panathinaikos non ha un attacco particolarmente produttivo (quintultimo per punti realizzati con 73.7) ma ha comunque giocatori di qualità che possono impensierire la difesa biancorossa. La punta di diamante offensiva è Daryl Macon (15.7 punti), Ioannis Papapetrou funge da grande spalla (11.3 punti e una miriade di altre cose) mentre Georgios Papagiannis occupa l'area con i suoi 220 cm producendo 9.5 punti con 8.1 rimbalzi.

21 tra Olimpia e Panathinaikos nell'era dell'Eurolega moderna. Il bilancio pende in favore della formazione greca (14-6). Al Forum il Panathinaikos è 7-3. Nella scorsa stagione, È la sfida numerotra Olimpia e Panathinaikos nell'era dell'Eurolega moderna. Il bilancio pende in favore della formazione grecaAl Forum il Panathinaikos è. Nella scorsa stagione, il Pana ha vinto entrambe le sfide con Milano rimontando da grossi svantaggi sofferti nel secondo periodo.

Nei 12 a disposizione di coach Ettore Messina rientrano Sergio Rodriguez, Kyle Hines e Troy Daniels, tenuti a riposo nella partita di domenica vinta contro Brescia, e anche Gigi Datome, tenuto a riposo nella trasferta di Monaco per un affaticamento muscolare a un polpaccio. Out Davide Alviti, Tommaso Baldasso e Paul Biligha.

Ben Bentil ma non Dinos Mitoglou, ancora ai box Jeremy Evans ma non Nemanja Nedovic, out per una distorsione alla caviglia rimediata nell'ultima partita di campionato. È una strana serata di ex presenti e assenti. Milano schierama, ancora ai box per la frattura al piede sofferta nella trasferta di Kazan , mentre il Panathinaikos proponema, out per una distorsione alla caviglia rimediata nell'ultima partita di campionato.

4-10, ma sta vivendo un periodo positivo, con due vittorie conquistate nelle ultime tre uscite. la squadra greca soffre una grossa disparità di rendimento tra partite casalinghe e in trasferta. A Oaka è 4-2, mentre lontano da Atene è 0-8, ancora alla ricerca del primo successo corsaro. Il Panathinaikos occupa il 17esimo e penultimo posto in classifica con un record di, ma sta vivendo un periodo positivo, con due vittorie conquistate nelle ultime tre uscite. la squadra greca soffre una grossa disparità di rendimento tra partite casalinghe e in trasferta. A Oaka è, mentre lontano da Atene è, ancora alla ricerca del primo successo corsaro.

Real Madrid giovedì 16 dicembre. Dopo la trasferta vinta a Montecarlo e quattro gare esterne nelle ultime cinque, l'Olimpia torna a calcare il parquet del Forum di Assago nel doppio turno settimanale che la vedrà sfidare anche ilgiovedì 16 dicembre.

Amici di Eurosport, un saluto da Daniele Fantini e bentrovati al nostro appuntamento con il LIVE-Blogging di AX Armani Exchange Milano-Panathinaikos Opap Atene, gara valida per il 15esimo turno di Eurolega.

