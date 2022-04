Sulla carta sembrava la serie più equilibrata. Ma la realtà ha mostrato altro. Dopo un lungo appannamento, il Real Madrid è tornato a vestire in maniera prepotente i panni della contender. E nemmeno la squadra arrivata ai playoff nel miglior stato di forma psico-fisica ha potuto opporre resistenza. I blancos sono alla Final Four per la 12esima volta nella storia dell'Eurolega moderna, mentre coach Pablo Laso stacca il suo settimo pass per la kermesse di fine stagione negli ultimi dieci anni. Il ciclo è ricominciato ancora prima di essere tramontato.

La partita si spacca alla fine del secondo periodo, quando il Real tocca il +14 (48-34) cavalcando un parziale di 9-0 innescato da Guerschon Yabusele, Walter Tavares e Sergio Llull. Ed è ancora il veterano spagnolo, intramontabile, a rilanciare un nuovo allungo degli ospiti per il +12 (61-73) all'ultimo riposo: chiuderà con 18 punti e 6 assist dalla panchina, buoni per la sua terza miglior prestazione stagionale dopo i 20 realizzati contro Milano e Stella Rossa. Nel quarto periodo è il front-court a mandare i definitivi titoli di coda, con le giocate decisive firmate da Guerschon Yabusele (16 punti, 8 rimbalzi) e Vincent Poirier (14+6).

Ad

Eurolega Messina: "Impegno fenomenale, ma poca intelligenza nel finale" UN' ORA FA

Barcellona e Bayern Monaco. La serie si è spostata in Baviera in equilibrio, sull'1-1, Il Real attende ora di conoscere la sua avversaria nella semifinale di Belgrado (giovedì 19 maggio) dalla vincente della sfida tra. La serie si è spostata in Baviera in equilibrio, sull'1-1, dopo una grande vittoria della squadra di coach Andrea Trinchieri . Gara-3 è in programma mercoledì alle ore 20.30.

Maccabi Playtika Tel Aviv - Real Madrid 76-87

Maccabi : Wilbekin 22, Evans 2, Nunnally 17, Williams 8, Zizic 10; Caloiaro 4, Reynolds 9, Sorkin 2, Dibartolomeo 2, Thomas. N.e.: Ziv, Cohen. All.: Even.

: Wilbekin 22, Evans 2, Nunnally 17, Williams 8, Zizic 10; Caloiaro 4, Reynolds 9, Sorkin 2, Dibartolomeo 2, Thomas. N.e.: Ziv, Cohen. All.: Even. Real Madrid: Williams-Goss 9, Causeur 4, Hanga 8, Yabusele 16, Tavares 9; Randolph, Fernandez 3, Abalde 6, Poirier 14, Llull 18. N.e.: Deck, Nuñez. All.: Laso.

Eurolega Milano si ferma sul più bello: l'Efes vince gara-3 77-65 e va sul 2-1 2 ORE FA