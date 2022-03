La regular-season di Eurolega si concluderà senza CSKA Mosca, Zenit San Pietroburgo e Unics Kazan, tre squadre che, al momento della sospensione, stazionavano in zona playoff. La nuova classifica, ridisegnata escludendo le partite disputate dalle russe, vede l'AX Armani Exchange Milano al quarto posto con un record di 16-7 e l'inserimento nella Top 8 di Bayern Monaco, Maccabi Tel Aviv e AS Monaco. Ma la volata playoff resta ancora accesa e apertissima, con il rientro in bagarre di nuove squadre: Stella Rossa, Baskonia, Fenerbahçe e Alba Berlino hanno chance di qualificarsi.

La classifica di Eurolega senza le tre squadre russe

1. FC Barcellona 19 5 2. Real Madrid 18 6 3. Olympiacos Pireo 17 8 4. AX Armani Exchange Milano 16 7 5. Anadolu Efes Istanbul 13 10 6. FC Bayern Monaco 12 10 7. Maccabi Playtika Tel Aviv 11 11 8. AS Monaco 11 13 9. Stella Rossa mts Belgrado 11 13 10. Bitci Baskonia Vitoria Gasteiz 10 15 11. Alba Berlino 9 13 12. Fenerbahçe Beko Istanbul 9 13 13. LDLC Asvel Villeurbanne 7 17 14. Zalgiris Kaunas 7 18 15. Panathinaikos Opap Atene 6 17

Eurocup: Gruppo A senza il Lokomotiv Kuban

Meno pesante, invece, l'impatto in Eurocup, con il solo Lokomotiv Kuban coinvolto. Al momento della sospensione, la squadra russa occupava il terzo posto nel Gruppo A, ora ridotto a nove elementi. La Dolomiti Energia Trentino, ultima con un record di 1-12, avrebbe ancora chance di qualificarsi vincendo le tre gare rimaste in calendario, ma serviranno altrettante sconfitte dello Slask Wroclaw, penultimo con un bilancio di 3-10 ma forte del vantaggio nello scontro diretto con l'Aquila.

La classifica del Gruppo A di Eurocup senza il Lokomotiv Kuban

1. Joventut Badalona 11 3 2. Partizan NIS Belgrado 10 4 3. MoraBanc Andorra 9 4 4. Boulogne Metropolitans 92 8 5 5. Lietkabelis Panevezys 7 5 6. Turk Telekom Ankara 5 8 7. Hamburg Towers 5 8 8. Slask Wroclaw 3 10 9. Dolomiti Energia Trentino 1 12

