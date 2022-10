prima stagione negli ultimi 11 annisenza coach Pablo Laso, il Real Madrid affronta già il suo primo, grosso momento di crisi. blancos di fronte a un bivio: ricompattarsi e tornare ad assumere le sembianze della grande superpotenza europea (a cominciare dalla prossima trasferta al Forum contro l'Olimpia Milano), o iniziare già ora un nuovo progetto, con un altro allenatore? Quattro sconfitte nelle ultime 6 partite tra coppa e campionato. Undicesimo in Eurolega con record negativo (2-3) e tre ko nelle ultime quattro gare. A un mese esatto dall'inizio della, il Real Madrid affronta già il suo primo, grosso momento di crisi. Il colpo inferto dalla Virtus giovedì sera pone idi fronte a un bivio: ricompattarsi e tornare ad assumere le sembianze della grande superpotenza europea (a cominciare dalla prossima trasferta al Forum), o iniziare già ora un nuovo progetto, con un altro allenatore?

Real Madrid-Virtus Bologna, una partita da ruoli capovolti

Bologna si è presentata al Wizink Center come una delle squadre meno prolifiche dell'intera Eurolega. Quattro partite iniziali giocate ai 60 punti, con una media di 64.75 e mai oltre i 66. Numeri scarsi, se visti in ottica bianconera, ma comprensibili per una matricola ancora priva della sua star nel front-court, Toko Shengelia. A Madrid, le Vu Nere ne hanno sparati 95. Anzi, 54 nel solo secondo tempo, equamente distribuiti nei due quarti finali, dove hanno allungato le mani sulla partita. Per lunghi tratti a cavallo di terzo e quarto periodo, i ruoli si sono capovolti.

Eurolega La Virtus sbanca Madrid e si sblocca in trasferta: 95-92 al Real

Walter Tavares contrastato da Alessandro Pajola e Ismael Bako, Real Madrid-Virtus Segafredo Bologna, Euroleague 2022-23 Credit Foto Getty Images

La Virtus ha giocato con la compattezza e la qualità di una contender. Il Real ha incassato colpo su colpo, senza reagire, come un rookie spaurito, annaspando nelle difficoltà. E mentre Bologna si è goduta il potenziale del suo nuovo front-court (16 di Ismael Bako, 12 di Mam Jaiteh nonostante i problemi di falli iniziali), la solidità crescente di Iffe Lundberg (top-scorer con 18 punti) e gli squilli di Isaia Cordinier e Milos Teodosic, decisivo e letale come nei suoi anni migliori, il Real si è domandato, senza risposta, dove e quale fosse la sua anima.

Chus Mateo in discussione: la gestione è lacunosa

Chus Mateo, delfino di Pablo Laso dal 2014, è già sulla graticola. L'avvio brillante, segnato dall'accoppiata di trionfi ACB-Supercoppa e sembra essere rimasta priva di un timoniere. Non crede nel proprio coach. Appare distratta durante i time-out. È pervasa da un senso di rottura generale e, soprattutto, bidirezionale. Nel post-partita contro la Virtus, Mateo non si è assunto responsabilità. Ma ha puntato il dito contro i singoli ("Qualcuno, qui, non ha ancora capito che si deve difendere") e chiesto "pazienza", un termine sconosciuto e incomprensibile in una piazza come Madrid. , delfino di Pablo Laso dal 2014, è già sulla graticola. L'avvio brillante, segnato dall'accoppiata di trionfi ACB-Supercoppa e dalla finale di Eurolega persa soltanto per una magia di Vasilije Micic , è nel dimenticatoio. La squadra, in questo momento,Non crede nel proprio coach. Appare distratta durante i time-out. È pervasa dae, soprattutto, bidirezionale. Nel post-partita contro la Virtus, Mateo non si è assunto responsabilità. Ma ha puntato il dito contro i singoli ("Qualcuno, qui, non ha ancora capito che si deve difendere") e chiesto "pazienza", un termine sconosciuto e incomprensibile in una piazza come Madrid.

Sergio Rodriguez gestisce un huddle del Real Madrid durante la partita contro la Virtus Segafredo Bologna, Euroleague 2022-23 Credit Foto Getty Images

Il Real si è presentato ai blocchi di partenza come grande favorita per il titolo. Con un roster talmente profondo e qualitativo da essere indicato come il migliore di sempre. Vero, un paio di infortuni di troppo a inizio stagione hanno incrinato qualche equilibrio. Ma la squadra evidenzia problemi di gestione e atteggiamento che non possono essere imputati soltanto alle difficoltà per le assenze. La rotazione adottata da coach Mateo è discutibile, così come i ruoli dei grandi veterani, del core storico e dei nuovi acquisti di prestigio. Sergio Rodriguez, protagonista nel terzo posto dell'Olimpia della scorsa stagione, è scolorito in un ruolo di comparsa. Mario Hezonja e Dzanan Musa, i due super-talenti da integrare nel roster, vivono di fiammate avulse dal concetto di squadra. La regia, azzoppata dagli infortuni di Nigel Williams-Goss e Carlos Alocen, è lacunosa, nebulosa, se non inesistente. Contro la Virtus si sono alternati Llull, Hanga, Rodriguez e Abalde, più Deck e Musa da point-forward. La difesa è porosissima. L'attenzione minima. Il caos regnante.

I possibili sostituti: spunta il nome di Andrea Trinchieri

Senza una repentina e chiara inversione di rotta, i giorni sulla panchina di coach Mateo sono contati. I rumors impazzano già tra la stampa spagnola. Xavi Pascual, ex-allenatore del Barcellona e ora allo Zenit San Pietroburgo, è il primo della lista. In seconda posizione si infila invece Andrea Trinchieri, apprezzatissimo nonostante l'avvio di stagione tentennante del suo Bayern Monaco. Sasha Djordjevic è un altro nome che viene accostato spesso, anche per i trascorsi da giocatore, a Madrid. Mentre la piazza, esaltata delle vittorie della nazionale, è innamorata del grande ex, Sergio Scariolo, accolto con una standing-ovation anche da avversario nel pre-partita contro la Virtus.

Un time-out di coach Andrea Trinchieri sulla panchina del Bayern Monaco, Euroleague 2022-23 Credit Foto Getty Images

