Segafredo Virtus Bologna che perde 68-65 a Kaunas contro lo Zalgiris nel Round 3 di Eurolega, il primo di un faticoso doppio turno settimanale che giovedì porterà la squadra di Sergio Scariolo a sfidare il Partizan Belgrado a casa sua. Alla Zalgirio Arena la Virtus incappa nella seconda sconfitta stagionale, la prima in trasferta, Partenza forte ma finale da dimenticare: questo il riassunto a grandi linee della prova dellache perdecontro lonel Round 3 di, il primo di un faticoso doppio turno settimanale che giovedì porterà la squadra dia sfidare ila casa sua. Alla Zalgirio Arena laincappa nella seconda sconfitta stagionale, la prima in trasferta, dopo il successo di giovedì scorso in casa col Bayern Monaco ; per i lituani è invece la prima vittoria dopo due ko esterni per iniziare.

La Segafredo incappa in 16 palle perse - sanguinose quelle nel finale di gara - a fronte di 20 assist, ma paga soprattutto i pessimi 44% al tiro da due e ancora di più il 10 su 18 ai liberi: non bastano i 15 punti di Kyle Weems, unico in doppia cifra e sicuramente il migliore dei bianconeri, a 9 chiudono Jaiteh e Mickey, mentre per Teodosic e Lundberg ci sono 7 punti ciascuno. Nello Zalgiris spicca Bradeikis, 14, determinante nel finale, e Smits con 13.

La partita vede un inizio lanciato della Virtus, 11-2 con le triple di Hackett e Ojeleye, e anche +11 con Mickey e Weems. Nel secondo quarto prosegue il predominio della Segafredo grazie anche all'ingresso di Teodosic che stampa per due volte il massimo vantaggio sul +12 (22-34). Lo Zalgiris fatica ma resta in scia e all'intervallo è 31-38 per il "tiretto" di Ulanovas.

Nella ripresa i lituani risalgono la china e chiudono il divario, la squadra di Scariolo perde fluidità e arriva il sorpasso sul 42-41 con una schiacciata del lettone Smits. La Virtus fatica ma non cede, e al 30' è davanti 53-52 per due triple fondamentali di Weems e Teodosic. L'ultimo quarto il match è ancora più teso, le squadre segnano col contagocce e quando Bologna vola a +5 sul 65-60 grazie ad un paio di lampi di Lundberg, pare fatta.

Invece a sorpresa la Segafredo va in blackout, non segna più, sbaglia scelte e lo Zalgiris ne approfitta: tre canestri filati di Evans e Brazdeikis valgono il sorpasso sul 66-65, Milos incappa in una persa e ancora Brazdeikis fa +3 dalla lunetta. In realtà restano ancora una manciata di secondi a Bologna per tentare una tripla per l'eventuale pareggio ma arriva un'altra, l'ennesima persa con Teodosic e così finiscono le speranze per gli ospiti. E' vittoria per l Zalgiris mentre per la Virtus resta la sensazione di aver sprecato una ghiotta occasione.

Zalgiris : Evans 9, Lekavicius 5, Hayes 6, Kalnietis, Smits 13, Birutis 5, Lukosiunas, Brzdeikis 14, Dimsa 4, Cavanaugh 5, Butkevicius 1, Ulanovas 6. All. Maksvytis.

: Evans 9, Lekavicius 5, Hayes 6, Kalnietis, Smits 13, Birutis 5, Lukosiunas, Brzdeikis 14, Dimsa 4, Cavanaugh 5, Butkevicius 1, Ulanovas 6. All. Maksvytis. Virtus Bologna: Cordinier 4, Mannion, Belinelli, Pajola, Bako, Jaiteh 9, Lundberg 7, Hackett 6, Mickey 9, Weems 15, Ojeleye 8, Teodosic 7. All. Scariolo.

