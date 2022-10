Olimpia e Virtus girano la boa di fine ottobre con record speculare e in equilibrio complessivoMilano è riuscita a mantenersi in linea di galleggiamento nonostante il calendario tremendo (quattro trasferte nelle prime cinque) raccogliendo tre successi consecutivi lontani dal Forum. Bologna ha saputo sfruttare al meglio i momenti di difficoltà delle avversarie più esperte, piegando Bayern Monaco e Real Madrid. I risultati altalenanti e la classifica molto corta nella parte centrale (quinto e quindicesimo posto sono divisi da una sola vittoria) sono indicatori di un fatto appurato: l'impatto con quella che si presenta come una delle Euroleghe più competitive di sempre è durissimo.