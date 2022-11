Naz Mitrou-Long (11 punti in 18 minuti nel debutto in Eurolega di Billy Baron. L'infermeria dell'EA7 Emporio Armani Milano continua a mantenere un aspetto a porte girevoli. Dopo aver recuperato(11 punti in 18 minuti nel debutto in Eurolega di giovedì sera contro il Real Madrid ), l'Olimpia vede nuovamente accorciarsi le rotazioni sul perimetro per lo stop forzato di

Shavon Shields e Tommaso Baldasso nel gruppo degli indisponibili, assottigliando un reparto che lesione muscolare al bicipite femorale della coscia destra durante la partita contro il Real (6 punti in 20 minuti) e sarà rivalutato tra due settimane. Il tiratore ex-Zenit si unisce anel gruppo degli indisponibili, assottigliando un reparto che sta ancora cercando di trovare chimica, amalgama e gerarchie . Baron ha riportato unaal bicipite femorale della coscia destra durante la partita contro il Real (6 punti in 20 minuti) e

Nel frattempo, Milano tornerà in campo già domenica per la sesta giornata di LBA Serie A, prima della pausa per le nazionali. L'Olimpia sarà in trasferta alla Vitrifrigo Arena contro la Carpegna Prosciutto Pesaro alle ore 17.00.

