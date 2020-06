Lino Lardo nuovo allenatore della Nazionale femminile: prende il posto di Capobianco

Dal nostro partner OAsport.it

Il Consiglio Federale di oggi ha ratificato la nomina di Lino Lardo quale nuovo allenatore della Nazionale femminile. Succede ad Andrea Capobianco, che aveva ripreso il ruolo di head coach nel 2019 dopo averlo già avuto tra il 2015 e il 2017. Si tratta del secondo cambio di titolare della panchina azzurra in poco meno di un anno, dato che Capobianco era tornato ad avere in mano l’Italia dopo l’uscita di scena di Marco Crespi. Per Lardo è la prima esperienza sulla panchina di una formazione femminile.

In molti ricordano l’illustre passato da allenatore di Lardo, ma pochi si soffermano su quello che, a tutti gli effetti, è stato anche un buon percorso di giocatore, da playmaker visto, tra le altre, a Torino, Forlì, Verona e Sassari (che allora giocava l’A2). La carriera in panchina inizia dalla città in cui appende le scarpette al chiodo, Bergamo, con l’allora Celana in B, portata in A2 nel 2001. E’ a Verona nella stagione 2001-2002, ed è l’anno in cui la Scaligera chiude i battenti prima di riaprirli nel 2007. Passato alla Viola Reggio Calabria, riesce, nella prima stagione, a sfiorare una semifinale clamorosa, contro la Benetton Treviso, andando a un tiro di JJ Eubanks dall’eliminare l’allora finalista di Eurolega, e rimanendo poi anche in quella successiva. Nel 2004 lo chiama l’Olimpia Milano del nuovo corso di Giorgio Corbelli come proprietario e Giorgio Armani come sponsor: stavolta la Benetton di Messina è battuta in semifinale, ma a spezzare i sogni di scudetto dell’allora Armani Jeans ci pensa Ruben Douglas in gara4 con il celebre tiro da dieci metri convalidato dall’instant replay. L’avventura milanese si chiude nella stagione 2005-2006 con l’allontanamento dopo una brutta sconfitta contro la Virtus Roma, allora Lottomatica, al Forum di Assago.

Arriva allora il periodo di Rieti, che nella prima stagione (2006-2007) riesce subito a portare in Serie A dopo tanti, travagliati anni. Nelle due annate successive arrivano altrettante salvezze, poi sotto il Terminillo succede di tutto (con Gaetano Papalia che trasferisce la Sebastiani a Napoli, prima della scomparsa per dissesto finanziario ed episodi ben poco edificanti) e il coach nato ad Albenga passa alla Virtus Bologna, dove rimane per due stagioni e sfiora una Coppa Italia. Dura poco più di un girone di andata, invece, il suo passaggio alla Virtus Roma (2011-2012), anche a causa di tanti problemi di amalgama della squadra. Nel 2013 compie una singolare esperienza in Libano, all’Amchit, per poi prendere le redini di Trapani, realtà consolidata della Serie A2 e tra le più conosciute del basket siciliano. Arriva poi la chiamata dell’APU Udine, sorta dalle ceneri della vecchia società che, con Edi Snaidero alla presidenza, diede alla città friulana tante soddisfazioni. Il primo obiettivo raggiunto è la risalita dalla B all’A2, in cui poi rimane. Nella stagione 2018-2019 è a Scafati, nel girone Ovest del campionato cadetto, e a stagione in corso, a gennaio 2020, prende le redini di San Severo, tornata in A2 dopo un decennio di B.

