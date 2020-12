Non sarà facile e non sarà un percorso in discesa, anzi, ma Nico Mannion ha la carica e lo spirito giusto per affrontare al meglio la sua prima stagione da professionista in NBA. Ha firmato coi Golden State Warriors un contratto "two-way" che gli permetterà di giocare al massimo 50 partite e lo "obbligherà" anche a fare pratica in G-League con la squadra affiliata a Santa Cruz, ma il figlio dell'ex canturino Pace non ha alcun timore. "Sono arrivato in città e sono stato accolto da questa squadra da pochi giorni, ma so già di voler far parte di questo gruppo il più a lungo possibile. Non è una questione di scelta al Draft, ma di che tipo di spazio puoi trovare nella squadra che decide di puntare su di te. Per me gli Warriors possono rivelarsi come una grande occasione", ha raccontato al San Fracisco Chronicle.