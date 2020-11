Nico Mannion inizierà la sua carriera NBA ai Golden State Warriors partendo da un contratto "Two-Way" , secondo quanto riportato da Shams Charania di The Athletic. Essendo stato una seconda scelta all'ultimo Draft, chiamato con la numero 48 , l'azzurro reduce da un anno ad Arizona University non aveva diritto ad un contratto garantito ma ha dovuto negoziare un accordo con la franchigia di base a San Francisco e ne è uscito questo "sodalizio" che permetterà a Nico di giocare al massimo 50 delle 72 gare di regular season e di allenarsi senza limiti di tempo col gruppo di coach Steve Kerr. C'è la possibilità, ed è tutt'altro che esclusa, che Mannion farà esperienza giocando tanti minuti ai Santa Cruz Warriors , la squadra di G-League , la lega di sviluppo, affiliata a Golden State.

Il classe 2001 figlio dell'ex canturino Pace e della pallavolista Giaia Bianchi vestirà il numero 2 e avrà la grande chance di essere spesso e volentieri sotto l'occhio vigile del coaching staff dei Warriors , allenarsi col suo idolo Stephen Curry e magari riuscire ad entrare nel roster dei 15 giocatori attivi per le partite, sperando di avere persino qualche minuto sul parquet. In termini salariali, Mannion incasserà uno stipendio forfettario a prescindere dall'utilizzo di 449.155 dollari , quanto previsto dal regolamento NBA.

Sono accordi che permettono a ogni singola franchigia di aggiungere due giocatori al roster, portando il numero complessivo da 15 a 17. I giocatori firmati con questo tipo di contratto possono giocare anche con la squadra di G-League (da lì "two-way", doppia opzione). Questi contratti hanno delle limitazioni ma sono cambiati rispetto al passato, anche per la pandemia: prima era previsto che un accordo "two-way" aprisse al giocatore una finestra di soli 45 giorni durante la quale fare parte del roster della franchigia NBA (allenamenti compresi) e scaduto quel tempo bisognava prendere una decisione: o tagliarlo o liberare un posto nel roster per lui e offrire un contratto garantito fino al termine della stagione; quest'anno invece i giocatori potranno disputare un massimo di 50 partite in regular season (su 72 complessive in calendario), a prescindere dal numero di giorni.