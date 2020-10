Ora resta vacante solo la panchina degli Oklahoma City Thunder in NBA: infatti gli Houston Rockets hanno sciolto le loro riserve e, secondo quanto riporta ESPN, avrebbero deciso di puntare su Stephen Silas per il ruolo di capo allenatore. La franchigia del Texas, che ha chiuso il ciclo con Mike D'Antoni e Daryl Morey nel ruolo di plenipotenziario, ha deciso di puntare sul 46enne figlio d'arte (il papà Paul è stato giocatore e poi allenatore in NBA), ex assistente agli Charlotte Hornets e ai Dallas Mavericks, invece che sugli esperti John Lucas e Jeff Van Gundy.