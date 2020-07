I risultati della notte: i Lakers si aggiudicano il derby coi Clippers, sorride anche Utah

Dal nostro partner OAsport.it

Nella notte appena trascorsa, a distanza di quasi cinque mesi dagli ultimi match disputati, è ufficialmente ripartita la stagioneNBA 2019-2020. Nella “bolla” di Orlando si sono infatti giocate le prime due partite in calendario, entrambe contrassegnate da grande equilibrio: i Los Angeles Lakers si sono aggiudicati il derby contro i Clippers, mentre gli Utah Jazz hanno piegato i New Orleans Pelicans. Andiamo a vedere nel dettaglio quanto successo nella notte di Disney World.

Partiamo dalla sfida più attesa, il derby di Los Angeles, che i Lakers vincono per la seconda volta in stagione, pareggiando così i conti con i cugini. Il risultato finale dice 103-101, specchio di una partita estremamente intensa, decisa solamente all’ultimo secondo. I gialloviola ripartono da dove si erano fermati, ossia dalla fenomenale coppia composta da LeBron James ed Anthony Davis: il lungo ex Pelicans è il grande protagonista dell’incontro, come testimoniano i suoi 34 punti, mentre il Re (16 punti complessivi) fa tanta fatica nei primi tre quarti di gioco, ma è decisivo nel finale tanto in attacco (quattro punti per spezzare la parità) tanto con la difesa sull’ultimo tentativo dei Clippers. Al team di Doc Rivers, a cui mancavano Lou Williams e Montrezl Harrell, non bastano le ottime prestazioni di Kawhi Leonard e Paul George, autori rispettivamente di 28 e 30 punti.

Il match che ha segnato ufficialmente la ripresa della stagione è stato però quello tra New Orleans Pelicans e Utah Jazz, con questi ultimi che hanno prevalso per 106-104. Quasi un segno del destino che a risultare determinante per il successo della franchigia di Salt Lake City sia stato quel Rudy Gobert che era stato il primo cestista della lega a risultare positivo al Covid-19: il centro francese ha segnato gli ultimi due tiri liberi che hanno definitivamente rotto la parità a 6.9 secondi dalla sirena. Per i Jazz, autori di una rimonta da -16, i migliori realizzatori sono Jordan Clarkson (23 punti uscendo dalla panchina), Donovan Mitchell e Mike Conley (20 punti a testa). Per i Pelicans è un duro colpo in chiave playoff: inutili i 23 punti di Brandon Ingram, 13 (con soli 15′ in campo) per Zion Williamson, mentre Nicolò Melli resta a secco.

I risultati della notte:

New Orleans Pelicans – Utah Jazz 104-106

Los Angeles Lakers – Los Angeles Clippers 103-101

