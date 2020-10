Detto, fatto: i Lakers, trascinati dal suo Re battono Miami in gara-4 e si portano sul 3-1 nella serie. 28 punti, 12 rimbalzi e 8 assist, affiancato dal solito Anthony Davis con 22 punti, 9 rimbalzi e 4 stoppate. Quest’ultimo commenterà “Abbiamo visto il suo messaggio e non ha avuto bisogno di aggiungere nulla”

Arrivati a questo punto della stagione non mi importa nulla di riposare, non mi importa nulla neppure di dormire. Posso riposare tra una settimana, lo posso fare per un mese intero anche se conoscendomi finirò per non farlo. Ma se voglio potrò dormire otto ore, alzarmi, mangiare e tornare a dormire. Ora invece c’è ancora un lavoro da portare a termine. Ed è tutto quello che ho in mente adesso”.