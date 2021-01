Dopo aver saltato la gara contro i Chicago Bulls per un fastidio muscolare alla coscia, Luka Doncic nella notte è tornato sul parquet contro gli Houston Rockets e ha guidato i suoi Dallas Mavericks alla vittoria finale (113-100 il risultato al Toyota Center). Il numero 77 sloveno ha messo a referto una tripla-doppia da 33 punti, 16 rimbalzi e 11 assist diventando così il 1° giocatore della storia NBA a collezionare 3 gare in carriera da 30+ punti, 15+ punti e 10+ assist prima dei 22 anni. Tutti i giocatori della Lega sono riusciti al massimo a raggiungere due gare con questi numeri, in questa speciale classifica troviamo infatti i soli Magic Johnson e Oscar Robertson a quota due. Per la stella di Lubiana è la prima tripla-doppia in stagione e la 27esima in NBA.