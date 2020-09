Non erano attese a questo punto, Milwaukee Bucks e Toronto Raptors parevano destinate a sfidarsi di nuovo per un posto alle Finals 2020 nella bolla di Orlando, e invece saranno Miami Heat e Boston Celtics a lottare nella finale dell'Est per strappare il pass che vale la serie con in palio il titolo.

Gli Heat hanno spazzato via 4-1 i Bucks, la miglior squadra della regular season record alla mano, mostrando una fame, una ferocia, una convinzione e un'organizzazione sui due lati del campo che ha impressionato tutti. Tutti tranne il leader Jimmy Butler e coach Erik Spoelstra, il pupillo di Pat Riley che è al timone dai tempi dei Big Three con LeBron, Wade e Bosh.

I Celtics invece vengono dalla durissima maratona contro Toronto chiusa a gara 7, una serie bellissima, senza dubbio la migliore di questi playoff e una delle più combattute degli ultimi anni. Boston però sembra aver trovato la chimica giusta coi giovani Tatum e Brown, il leader emotivo Smart e l'All Star Kemba Walker, e coach Brad Stevens pare pronto per il definitivo salto di qualità, ovvero arrivare alle Finals.

BOSTON CELTICS MIAMI HEAT Record regular season 2019-20 48-24, 3° a Est 44-29, 5° a Est Playoff 2019-20 8-3 (4-0; 4-3) 8-1 (4-0; 4-1) Allenatore Brad Stevens Erik Spoelstra Top scorer 2019-20 Jayson Tatum, 23.4 punti Jimmy Butler, 21.8 punti Ultima finale NBA 2010, persa 4-3 coi Lakers 2014, persa 4-1 con gli Spurs Titoli NBA vinti 17 3

Qui Boston Celtics

I Celtics vanno a caccia di una finale che manca dal 2010, quella persa 4-3 contro i Lakers di Kobe Bryant, e di un titolo che si attende dal 2008, quello conquistato con Garnett, Pierce e Allen. Questo gruppo è stato ricostruito dal genio di Danny Ainge che ha scommesso su Brad Stevens in arrivo da Butler University, ha fatto scambi a posteriori da favola, e ha azzeccato parecchie scelte al Draft, su tutti Marcus Smart, Jaylen Brown e Jayson Tatum, pupillo del già citato Kobe. E poi tanti pezzi importanti, come il lungo tedesco Theis, di fatto l'àncora difensiva della squadra, e Kemba Walker, playmaker All Star tutto cuore e sostanza, capace di far dimenticare in fretta il bizzoso Kyrie Irving. Senza scordare Gordon Hayward, falcidiato dagli infortuni ma pur sempre un esterno dalla tecnica e dai fondamentali sopraffini che potrebbe tornare ad un certo punto nella serie.

Questi Celtics sono molto ben organizzati, contro Toronto hanno mostrato di dipendere un po' troppo dalle percentuali da tre e di alternare momenti di fluidità a pericolosi periodi di secca in attacco, mentre in difesa sono stati clamorosi, forti di giocatori come Theis, Brown e Smart capaci di annullare qualsiasi avversario di ogni ruolo (chiedere a Siakam...), e sembrano avere l'organizzazione per contenere il tiro da tre degli Heat. Boston pare avere più talento, soprattutto se dovesse rientrare Hayward, Tatum sembra ormai lanciato verso la status di superstar e Kemba Walker è un giocatore molto affidabile nei finali di partita. I dubbi riguardano la tenuta mentale e la gestione della pressione perchè di fatto nessuno di questi giocatori, e nemmeno Brad Stevens, ha visto le Finals così da vicino, mentre a Miami in tanti sanno come si fa giunti a questo punto.

Qui Miami Heat

Questi Heat sembrano davvero una squadra del destino, gli "underdog", i sottovalutati, quelli brutti e cattivi che si sono fatti trovare pronti per la resa dei conti, guidati da un leader vero come Jimmy Butler, uno che ha voluto a tutti i costi trasferirsi a Miami dopo aver comunque dato prova delle sue doti da "maschio alfa" in passato con Bulls, Timberwolves e 76ers. Attorno a Butler sono esplosi tanti giocatori non attesi a questo livello, come Kendrick Nunn, il tiratore Duncan Robinson, il rookie Tyler Herro, il centro Adebayo, divenuto un All Star, e si è rigenerato Goran Dragic, tornato ai livelli dell'Europeo 2017 vinto con la Slovenia dopo un lungo periodo zeppo di infortuni. Senza dimenticare l'arrivo a febbraio di Jae Crowder e Andre Iguodala, due che hanno allungato ancora di più le rotazioni di Spoelstra portando difesa, tiro da fuori e carisma, soprattutto AI, tre volte campione NBA coi Warriors.

Miami in questi playoff è apparsa la squadra più organizzata e convinta, quella che sa cosa fare in ogni situazione e non perde mai la bussola. In difesa puntano sulla durezza, sulla fisicità e sulla capacità di adattarsi agli avversari, anche se contro Boston non potranno ripetere la tattica usata coi Bucks, ovvero riempire l'area per togliere il contropiede e l'attacco al ferro di Giannis e soci: i Celtics tirano tanto e bene da fuori, Walker e Tatum sono abili creatori dal palleggio e quindi per la difesa di Miami sarà tutto più complicato. In attacco si passa ovviamente dalle iniziative di Butler e Dragic, soprattutto nel finale, dalle percentuali al tiro di Robinson, Crowder e Herro, e da Adebayo, il vero play della squadra, capace di bloccare e smazzare assist sia dal post alto, sia dal post basso.

Forse Boston ha davvero più talento nei singoli, ma questi Heat hanno la convinzione di andare fino in fondo e coach Erik Spoelstra ci è già passato ai tempi di James e Wade, per cui aspettiamoci una serie lunga, perchè no fino a gara 7.

