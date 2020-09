I Boston Celtics sono in finale di Eastern Conference. Per la terza volta in quattro anni la più titolata delle franchigie della NBA si ritrova sulla porta d’ingresso delle Finals, dopo aver battuto per 92-87 i campioni in carica dei Toronto Raptors, detronizzati pur dopo un percorso che davvero in pochi si sarebbero aspettati.

Guidata dai Celtics nel primo quarto e dai Raptors per quasi tutto il secondo, la sfida prende una direzione nella seconda metà di gara, dove iniziano a diventare sempre più importanti le produzioni del quartetto d’archi bostoniano, con Jayson Tatum che va in doppia doppia con 29 punti e 12 rimbalzi, seguito da Jaylen Brown con 21, Marcus Smart con 16 e Kemba Walker con 14. Potrebbe essere stata l’ultima partita a Toronto di Fred VanVleet (20 punti), che sarà un oggetto del desiderio del prossimo mercato dei free agent. Per la franchigia ormai ex campione anche 16 di Kyle Lowry, 14 di Serge Ibaka in uscita dalla panchina e 13 con 11 rimbalzi di Pascal Siakam.

Nella Western Conference, invece, i Denver Nuggets non ci pensano neppure per sogno a dare il via libera ai Los Angeles Clippers, forzando una gara-6 in orario pomeridiano italiano (le 19:00). La prova corale dei Nuggets batte quella impostata su Kawhi Leonard (36 punti) e Paul George (26) dei Clippers, che pure sono avanti, e non di poco, per quasi tre quarti e mezzo, toccando anche i 16 punti di vantaggio. Nel momento più critico della stagione, il trio Jamal Murray (26 punti)-Nikola Jokic (22 e 14 rimbalzi)-Paul Millsap (17) decide che è il caso di non fermare il viaggio, e nel finale è Michael Porter Jr., proprio l’uomo che si era lamentato nei giorni scorsi, a firmare tutti i suoi 7 punti: una tripla, quattro liberi e anche una stoppata decisiva su Ivica Zubac.

I risultati della notte

Toronto Raptors-Boston Celtics 87-92 (Serie 3-4, Celtics in finale di Eastern Conference)

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets 105- 111 (serie 3-2)

