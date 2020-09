La nostra piccola è finalmente arrivata! Il parto è andato molto bene e non potremmo essere più felici. Elisabet Gianna Gasol, un nome davvero significativo per la nostra bellissima figlia!

Con queste parole Pau Gasol ha voluto annunciare al mondo la nascita della sua primogenita che avrà l’onore di portare un nome in memoria di Gianna "Gigi" Bryant , morta a 13 anni con papà Kobe nell'incidente in elicottero avvenuto a fine gennaio scorso. Nel post si legge anche l'hashtag scelto dal #girldad che cita l’amico fraterno Kobe, che si definiva così poiché padre di quattro ragazze nate dal matrimonio con Vanessa.

“Ecco la mia figlioccia!!! Kobe sarebbe stato felice di essere il suo padrino. Sono toccata dalla vostra richiesta di poter onorare così la mia Gigi. Non vedo l’ora di tenere in braccio la piccola Elisabet Gianna”.

Anche Vanessa Bryant, moglie di Kobe, ha voluto celebrare la nascita sui social a testimonianza del grande rapporto che c’è tra Pau e le donne della famiglia del Black Mamba. Non dimentichiamo che l’ex cestista spagnolo ha voluto trascorrere il giorno del suo 40° compleanno insieme alle figlie di Kobe, legame che Pau porterà sempre dentro anche per la gratitudine verso quello che considerava un fratello acquisito per come fu capace di accoglierlo e metterlo a suo agio una volta arrivato a Los Angeles nel 2008. Le amicizie, quelle vere, non finiscono mai.