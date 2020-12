Penultima notte di preseason per la NBA che ha ormai ultimato le prove generali in vista del via in programma nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 dicembre. Si sono giocate 8 partite, spiccano le prestazioni dei grossi calibri come Anthony Davis, Kevin Durant e Zion Williamson. I Los Angeles Lakers campioni in carica vincono in volata 114-113 a Phoenix contro i Suns grazie a 35 punti in tre quarti di Davis, uno dei candidati al premio di MVP stagionale; LeBron James piazza 20 punti e 8 rimbalzi ma anche 8 perse mentre nei Suns, privi di Chris Paul, spicca la prova da 27 di Devin Booker.

NBA Durant rientra dopo 552 giorni: "Sono di nuovo un giocatore" 14/12/2020 A 12:21

Convincente successo dei Brooklyn Nets per 113-89 a Boston contro i Celtics. L'ex di turno Kyrie Irving firma 17 punti, brilla ancora una volta Kevin Durant che firma 25 punti in 27' con 9 su 16 al tiro e 6 rimbalzi, a conferma che la forma fisica è già a buon punto nonostante 18 mesi di stop per l'operazione al tendine d'Achille. I Nets hanno anche 18 punti da Caris LeVert, per i Celtics ci sono 19 punti di Tatum e 16 di Jaylen Brown, unici in doppia cifra ma con un rivedibile 12 su 32 al tiro. A Milwaukee è Zion Williamson show nel successo 127-113 dei New Orleans Pelicans sui Bucks senza Giannis Antetokounmpo. L'ex Duke chiude con 31 punti e 9 rimbalzi, con 12 su 22 al tiro; nei "Pels" ottimo Lonzo Ball, 19 punti e 8 assist, bene JJ Redick, 18, e importanti indicazioni da Nik Melli, 9 punti e 5 rimbalzi in 17'. Per Milwaukee ci sono 29 punti di Middleton e 29 combinati da Holiday e DiVincenzo.

Le altre partite

A Tampa, in Florida, i Toronto Raptors perdono 117-105 contro i Miami Heat nonostante 25 punti di Kyle Lowry: per i vice campioni NBA 24 punti del giovane KZ Okpala. I Philadelphia 76ers, privi di Embiid, vincono 113-107 sul campo degli Indiana Pacers: brilla il veterano Dwight Howard, 14 punti con 7 su 7 al tiro, bene anche Milton, 15 punti, e Korkmaz, 14. A Denver prova travolgente dei Nuggets sui Portland Trail Blazers, 129-96: ottima prova di Millsap, 24 punti, mentre i giovani Porter Jr. e Bol Bol aggiungono 20 e 16 punti rispettivamente. Successo esterno dei Chicago Bulls, 105-103 contro i Thunder, con 22 punti di Markkanen e 20 di LaVine; per OKC 17 punti di Horford e 12 con 13 rimbalzi del rookie serbo Pokusevski. Infine vittoria monstre dei New York Knicks119-83 contro i Cleveland Cavaliers con 22 punti del rookie Quickley e 20 di Kevin Knox.

Durant: “Non riuscivo a camminare dopo l’infortunio"

NBA Irving non parla coi media, Nets multati di 50mila dollari 11/12/2020 A 10:49