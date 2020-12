Lo sport è pieno di storie di riscatto e Giannis Antetokounmpo è soltanto l'ultima vicenda, tanto che tra non molto usciranno una biografia e un film targato Disney sul ragazzo greco figlio di immigrati nigeriani che da piccolo faceva il venditore ambulante per le strade di Atene. Pochi giorni fa, questo stesso ragazzo, ha firmato il singolo contratto più ricco nella storia della NBA, l'estensione al massimo salariale "supermax" da 228.2 milioni di dollari per i prossimi 5 anni, una media di 45.6 milioni l'anno dal 2021-22, anche questo il dato più alto di sempre.

La decisione di legarsi così a lungo nel tempo ai Bucks, la franchigia che lo scelse nel Draft del 2013, rende Antetokounmpo anche il sesto nella storia recente della NBA a firmare il "supermax contract" dopo Stephen Curry, Damian Lillard, James Harden, Russell Westbrook e John Wall. Il greco arriverà addirittura a guadagnare oltre mezzo milione di dollari a singola partita e quasi 12mila dollari al minuto!

Il rinnovo di Antetokounmpo coi Bucks l'ha reso quindi il detentore del singolo contratto più remunerativo della storia NBA con 228.2 milioni di dollari in 5, il terzo ad abbattere il muro dei 200 milioni dopo Russell Westbrook e Stephen Curry che nel 2017 estesero gli accordi con Oklahoma City Thunder e Golden State Warriors rispettivamente. In questo periodo merita menzione anche il prolungamento di Anthony Davis per quasi 190 milioni di dollari coi Los Angeles Lakers, lo stesso firmato da Klay Thompson con Golden State nel 2019. Il regolamento attuale prevede che un giocatore possa firmare al massimo per 5 anni con la stessa squadra, oppure per 4 andando altrove.

TOP 10 SINGOLI CONTRATTI

Giocatore Contratto Giannis Antetokounmpo 228.2 milioni $ x 5 anni (2020) Russell Westbrook 206.8 milioni $ x 5 anni (2017) Stephen Curry 201.2 milioni $ x 5 anni (2017) Klay Thompson 189.9 milioni $ x 5 anni (2019) Anthony Davis 189.9 milioni $ x 5 anni (2020) Tobias Harris 180 milioni $ x 5 anni (2019) Khris Middleton 177.5 milioni $ x 5 anni (2019) Ben SImmons 177.2 milioni $ x 5 anni (2019) Paul George 176.3 milioni $ x 5 anni (2020) Damian Lillard 176.3 milioni $ x 5 anni (2019)

Il contratto di Giannis non è però al momento quello complessivamente più ricco in NBA perchè, sommando l'estensione da 228.2 milioni ai 27.5 rimanenti dell'attuale accordo in essere, si ottiene la cifra di 255.6 milioni in 6 anni fino al 2025, di poco inferiore ai 257 milioni di Damian Lillard che nell'estate 2019 firmò coi Portland Trail Blazers l'estensione da 196 milioni in 4 anni che partirà dalla stagione 2021-22. In questa speciale classifica ci sono anche Russell Westbrook, 233 milioni in 6 anni, e James Harden, 228 milioni in 6 anni.

TOP 10 CONTRATTI COMPLESSIVI

Giocatore Contratto Damian Lillard 257 milioni $ x 6 anni Giannis Antetokounmpo 255.6 milioni $ x 6 anni Russell Westbrook 233 milioni $ x 6 anni James Harden 228 milioni $ x 6 anni Paul George 226 milioni $ x 5 anni Stephen Curry 201 milioni $ x 5 anni Klay Thompson 190 milioni $ x 5 anni Anthony Davis 190 milioni $ x 5 anni Khris Middleton 178 milioni $ x 5 anni Blake Griffin 173 milioni $ x 5 anni

Fa abbastanza strano che in queste Top 10 non compaia mai il nome di LeBron James! Il motivo è facile da spiegare, il Re non ha mai firmato contratti al massimo in termini di lunghezza ma sono sempre stati ben strutturati, pur con cifre al massimo salariale, come il quadriennale da 154 milioni firmato coi Lakers nell'estate 2018 e prolungato poche settimane fa per altri 2 anni a 85 milioni. LeBron è comunque nettamente primo per guadagni totali in carriera con oltre 343 milioni di dollari in 18 stagioni, seguito da Chris Paul con sostanzialmente 300 milioni in 17 anni tra i pro.

TOP 10 GUADAGNI IN CARRIERA

Giocatore Guadagni LeBron James 343.8 milioni $ x 18 anni Chris Paul 299.9 milioni $ x 17 anni Kevin Durant 264.1 milioni $ x 14 anni Carmelo Anthony 259.8 milioni $ x 18 anni Russell Westbrook 244.3 milioni $ x 13 anni Dwight Howard 242.5 milioni $ x 19 anni Blake Griffin 226.4 milioni $ x 13 anni James Harden 224.3 milioni $ x 12 anni LaMarcus Aldridge 217.1 milioni $ x 15 anni Al Horford 212.1 milioni $ x 14 anni

