San Antonio Spurs sono solo di "passaggio", era evidente: Danilo Gallinari sarà un nuovo giocatore dei Boston Celtics. Come riportato da ESPN, l'azzurro classe 1988 firmerà con i Celtics una volta che verrà tagliato dagli Spurs, biennale da 13 milioni di dollari totali, 6.5 a stagione, e il secondo anno sarà una player option (deciderà l'azzurro se restare o meno nell'accordo). sono solo di "passaggio", era evidente:sarà un nuovo giocatore dei. Come riportato da ESPN, l'azzurro classe 1988 firmerà con iuna volta che verrà tagliato dagli cui è arrivato dagli Atlanta Hawks nello scambio che ha portato DeJounte Murray in Georgia . Danilo, corteggiato da settimane dai vice campioni NBA gestiti dall'ex coach Brad Stevens, firmerà un, 6.5 a stagione, e il secondo anno sarà una(deciderà l'azzurro se restare o meno nell'accordo).

Su Gallinari c'era anche il forte interesse di Chicago Bulls e Miami Heat, ma la sua preferenza era da tempo per Boston che ha battuto la concorrenza offrendo un altro anno di contratto oltre al primo. Inoltre va sottolineato che l'ex giocatore di Nuggets e Clippers incasserà ben 11 milioni da San Antonio, obbligati ad alzare la parte garantita (erano 5 originariamente) del suo contratto da 21 milioni per l'anno prossimo per far quadrare i conti nello scambio con gli Hawks. Per l'ufficialità servirà ancora qualche giorno, ma Gallinari vestirà la gloriosa maglia dei Celtics, già vestita in passato per qualche mese anche da Gigi Datome.

