Pajola, saldamente sotto contratto con la Virtus Segafredo Bologna, ha comunque voluto regalarsi un'esperienza nel torneo estivo del Nevada vestendo la casacca dei Dallas Mavericks. Nella partita persa in volata contro i Chicago Bulls per 100-99, il playmaker azzurro ha ricevuto molto spazio (oltre 28 minuti di gioco) e ha chiuso con 3 punti (1/5 al tiro) ma anche 8 assist, 4 rimbalzi e 3 palle recuperate, mostrando un bagaglio tecnico e caratteriale completo.

Matteo Spagnolo al debutto in Summer League 2022 con la canotta dei Minnesota Timberwolves

Buona la prima per Paolo Banchero: 17 punti e vittoria Magic

Meno protagonista, invece, Matteo Spagnolo, in campo per 16' con i, franchigia che lo ha scelto con la numero 50 al draft di giugno . Il playmaker controllato dal Real Madrid ha realizzato, contribuendo alla vittoria per 85-78 sui Denver Nuggets.