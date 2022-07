Paolo Banchero con la maglia degli Orlando Magic. Il talento di passaporto italiano, 91-77 sugli Houston Rockets nella sfida che apre la NBA Summer League di Las Vegas, meta di appassionati, soprattutto di allenatori, dirigenti e addetti ai lavori da ogni parte del mondo. Il nativo di Seattle, con tutti i i riflettori addosso, mostra ampi tratti del suo enorme talento e chiude con 17 punti, 4 rimbalzi, 6 assist, 5 su 12 al tiro in 26' sul parquet. Vince nettamente il duello a distanza con Jabari Smith, numero 3 del Draft, che è decisamente più timido e si ferma a 10 punti e 7 rimbalzi con 4 su 10 dal campo in 31'. Per Houston spicca la prova della guardia Josh Christopher, top scorer del match con 22 punti, mentre per Orlando si fanno notare anche la guardia RJ Hampton, 11 punti con 11 rimbalzi, e l'altra matricola, il canadese Caleb Houstan, 20 punti con 6 rimbalzi e 5 su 9 da tre. Debutto scintillante percon la maglia degli. Il talento di passaporto italiano, numero 1 all'ultimo Draft , è assoluto protagonista nel successo persuglinella sfida che apre la, meta di appassionati, soprattutto di allenatori, dirigenti e addetti ai lavori da ogni parte del mondo. Il nativo di Seattle, con tutti i i riflettori addosso, mostra ampi tratti del suo enorme talento e chiude consul parquet. Vince nettamente il duello a distanza con, numero 3 del Draft, che è decisamente più timido e si ferma a 10 punti e 7 rimbalzi con 4 su 10 dal campo in 31'. Perspicca la prova della guardia, top scorer del match con 22 punti, mentre persi fanno notare anche la guardia, 11 punti con 11 rimbalzi, e l'altra matricola, il canadese, 20 punti con 6 rimbalzi e 5 su 9 da tre.

Davanti agli occhi attenti di coach Mosley e di tanti giocatori del roster sui prossimi compagni di squadra, tra cui Fultz, Isaac, Okeke, Suggs e Cole Anthony, è impressionante la tranquillità e la maturità con cui sta in campo Banchero. Spicca la sua fisicità, soprattutto si evidenziano la facilità con cui cui gioca, le doti di playmaker, come sistema gli altri sul parquet e come li trova con i suoi perfetti assist (sono 6 alla fine, ma potrebbero essere molti di più). Nella ripresa paga un po' di stanchezza, ha meno lucidità e questo influisce su qualche scelta e qualche errore, ma non c'è dubbio che sia stato per distacco il migliore in campo in questo suo esordio coi Magic in Summer League.

La partita di Banchero

La partita di Banchero si apre con due assist per altrettante triple di Cannady, poi a 7'33 sul cronometro del primo quarto (periodi da 10' invece che 12', ndr) arriva il suo primo canestro, una bomba dall'angolo destro su servizio di Hampton per il 9-4. Da subito si nota come venga usato da portatore di palla o comunque fonte primaria del gioco dei Magic, poi nella seconda metà del quarto arrivano altri due bersagli: prima un jumper dal mezzo angolo con l'aiuto del primo ferro, poi una gran tripla centrale in step-back di fronte al "rivale" Jabari Smith per il 17-10. Rimane seduto per circa 5', poi torna in campo a 7'45 dall'intervallo: segna immediatamente dalla media distanza con anche il fallo, poi dopo si fa vedere anche in difesa con una gran stoppata al tabellone proprio a Smith. All'intervallo il suo tabellino dice 13 punti in 15' con 4 assist e 4 su 6 al tiro (2-2 da tre).

La ripresa si apre con un fallo subito e due liberi a segno per Banchero, in generale appare più stanco, più appesantito, con qualche forzatura al tiro, ma sempre lucido soprattutto quando si tratta di trovare i compagni per degli assist (sono 5 a fine terzo quarto). Trascorre quasi 10' seduto, poi rientra per il finale: chiude con due perle assolute, prima il filtrante per il taglio e il canestro di Cannady, poi attacca il canestro e segna alzando la parabola dopo una finta e un eccellente giro sul perno. E' solo la prima gara ma Banchero ha già mostrato gran parte del suo superbo repertorio, almeno in attacco.

Le gare di Paolo Banchero alla Summer League di Las Vegas (ora italiana):

Orlando Magic (Banchero) - Sacramento Kings | sabato 9 luglio ore 22:00

Orlando Magic (Banchero) - Oklahoma City Thunder | martedì 12 luglio ore 3:00

New York Knicks - Orlando Magic (Banchero) | venerdì 15 luglio ore 01:30

