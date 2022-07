Paolo Banchero sono iniziati gli allenamenti da giocatore degli Orlando Magic. Con la sua fiammante maglia numero 5, il nativo di Seattle di origini e passaporto italiano, ha calcato il parquet assieme agli altri giovani della squadra e sotto lo sguardo attento del coach Jamahl Mosley, atteso alla seconda stagione da capo allenatore. Per Paolo ha solo parole di stima: "Quello che guardo con più attenzione è la sua capacità di capire il gioco e la volontà di imparare. Quando non gli è chiaro qualcosa non si fa problemi a chiedere, dimostrazione che ha voglia di imparare in fretta". Trascorsa da una decina di giorni la notte del Draft e smaltiti i vari impegni collaterali tra foto, interviste, video, promo e incontri con i tifosi , persono iniziati gli allenamenti da giocatore degli. Con la sua fiammante maglia numero 5, il nativo di Seattle di origini e passaporto italiano, ha calcato il parquet assieme agli altri giovani della squadra e sotto lo sguardo attento del coach, atteso alla seconda stagione da capo allenatore. Perha solo parole di stima: "Quello che guardo con più attenzione è la sua capacità di capire il gioco e la volontà di imparare. Quando non gli è chiaro qualcosa non si fa problemi a chiedere, dimostrazione che ha voglia di imparare in fretta".

sfidato in uno contro uno, ha aggiunto: "Non so se sia consapevole della sua potenza fisica. Capirà in fretta come usare il corpo a suo vantaggio nel migliore dei modi, per punire le difese. Lo stesso vale in difesa, dove può marcare giocatori di ruoli diversi". Lo stesso Banchero ha poi Poi, dopo averlo anche, ha aggiunto: "Non so se sia consapevole della sua potenza fisica. Capirà in fretta come usare il corpo a suo vantaggio nel migliore dei modi, per punire le difese. Lo stesso vale in difesa, dove può marcare giocatori di ruoli diversi". Lo stessoha poi parlato alla stampa e ha confidato tutto il suo stupore , come fosse dentro ad un videogioco: "Quando ho percorso il corridoio che mi portava in palestra mi sono detto: 'Sembra di essere dentro NBA2K', quando selezioni il my-player mode e scendi in campo. Penso di inserirmi alla grande: saremo una squadra difensiva, giocheremo duro, presteremo molta attenzione alle piccole cose, ai dettagli. In attacco potrò giocare a tutto campo, e lo stesso vale per la difesa".

coach Mosley in confronto a Coach K, Mike Krzyzewski, che lo ha allenato nell'ultima stagione a Duke: "Coach Mose (Mosley) può dimostrarti come vuole le cose in campo molto più di quanto facesse coach K a Duke" (Mosley ha 43 anni, 32 in meno di Coach K, ndr). L'esordio di Paolo Banchero è previsto il 7 luglio nella Summer League di Las Vegas nella sfida inaugurale contro Infine una battuta suin confronto a, che lo ha allenato nell'ultima stagione a: "Coach Mose (Mosley) può dimostrarti come vuole le cose in campo molto più di quanto facesse coach K a Duke" (Mosley ha 43 anni, 32 in meno di Coach K, ndr). L'esordio diè previsto ilnellanella sfida inaugurale contro gli Houston Rockets di Jabari Smith

Sin City", in Nevada, ci sarà un altro italiano come Matteo Spagnolo. Il playmaker brindisino di scuola Real Madrid, Minnesota Timberwolves, Chris Finch e del suo staff. Spagnolo poi tornerà in Europa per proseguire nella sua esperienza (si parla di un prestito al Baskonia), però è importante e utile per lui muovere qualche passo sui parquet NBA e farsi notare dagli addetti ai lavori, oltre ai Timberwolves che hanno scommesso una seconda scelta per lui. Il suo possibile debutto sarà l'8 luglio contro i Denver Nuggets. Nella cornice di "", in, ci sarà un altro italiano come. Il playmaker brindisino di scuola nell'ultima stagione alla Vanoli Cremona , ha raggiunto i che lo hanno scelto alla 50 dell'ultimo Draft , e si è messo al lavoro insieme agli altri giovani sotto gli occhi attenti di coache del suo staff. Spagnolo poi tornerà in Europa per proseguire nella sua esperienza (si parla di un prestito al), però è importante e utile per lui muovere qualche passo sui parquete farsi notare dagli addetti ai lavori, oltre aiche hanno scommesso una seconda scelta per lui. Il suo possibile debutto sarà l'contro i

Le gare degli italiani alla Summer League di Las Vegas (ora italiana):

Houston Rockets - Orlando Magic (Banchero) | venerdì 8 luglio ore 4:00

Dallas Mavericks (Pajola) - Chicago Bulls | venerdì 8 luglio ore 22:00

Denver Nuggets - Minnesota Timberwolves (Spagnolo) | sabato 9 luglio ore 3:00

Orlando Magic (Banchero) - Sacramento Kings | sabato 9 luglio ore 22:00

Minnesota Timberwolves (Spagnolo) - Memphis Grizzlies | lunedì 11 luglio ore 3:00

Orlando Magic (Banchero) - Oklahoma City Thunder | martedì 12 luglio ore 3:00

Dallas Mavericks (Pajola) - Utah Jazz | martedì 12 luglio ore 4:00

Phoenix Suns - Dallas Mavericks (Pajola) | mercoledì 13 luglio ore 4:30

Minnesota Timberwolves (Spagnolo) - Milwaukee Bucks | mercoledì 13 luglio ore 22:00

New York Knicks - Orlando Magic (Banchero) | venerdì 15 luglio ore 01:30

Dallas Mavericks (Pajola) - Milwaukee Bucks | venerdì 15 luglio ore 02:00

Brooklyn Nets - Minnesota Timberwolves (Spagnolo) | venerdì 15 luglio ore 04:00

