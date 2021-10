"Bulls Nation" può sognare in grande, almeno in questo inizio di stagione NBA 2021-22, il migliore negli ultimi 25 anni. Sì perchè Chicago è ancora imbattuta con un record di 4-0, l'unica con un bilancio senza "macchia" nella Eastern Conference e la terza in tutta la Lega con Utah Jazz e Golden State Warriors, entrambe 3-0. Lapuò sognare in grande, almeno in questo inizio di stagione NBA 2021-22, il migliore negli ultimi 25 anni. Sì perchè dopo il successo della notte per 111-108 sul campo dei Toronto Raptors è ancora imbattuta con un, l'unica con un bilancio senza "macchia" nella Eastern Conference e la terza in tutta la Lega con, entrambe 3-0.

Ad

Chicago Bulls 2021-22, con Zach LaVine e Nik Vucevic, più i due grandi colpi di mercato estivi ovvero DeMar DeRozan e Lonzo Ball, ha permesso di Ovviamente è prestissimo, la regular season è fatta di 82 scalini, ma i primati sono fatti per essere battuti e non si può evitare i confronti, anche se pesanti, quasi "blasfemi". Infatti questa versione dei, con, più i due grandi colpi di mercato estivi ovvero, ha permesso di eguagliare la squadra del 1996-97 con i vari Michael Jordan, Scottie Pippen, Dennis Rodman e Phil Jackson in panchina , l'ultima "biancorossa" capace di partire 4-0.

NBA Le 5 curiosità della notte che vi siete persi 2 ORE FA

Quei Bulls poi terminarono la stagione regolare con un incredibile bilancio di 69 vinte e 13 perse (72-10 l'anno prima, il migliore di sempre fino al 73-9 dei Warriors 2015-16) e vinsero il titolo nelle Finals contro gli Utah Jazz per 4-2, il secondo di fila e il quinto nella storia della franchigia; difficile pensare che questi Bulls possano anche solo avvicinarsi a quelli, anche perchè il calendario inizierà ad essere più difficile (arrivano Knicks, Jazz, Celtics, 76ers e Nets...), però non si può non constatare che la grande aggressività e ambizione fatta vedere sul mercato, si sia per adesso tradotta sul campo con buoni risultati.

Che questa partenza sia inattesa e per certi versi unica, basta guardare Zach LaVine, il nuovo volto della franchigia: in carriera non aveva mai vissuto una striscia di 4 vittorie (!), fatta eccezione per i 5 successi di fila con Team USA alle recenti Olimpiadi di Tokyo con cui ha vinto la medaglia d'oro.

NBA2K22, Marco Belinelli: "La mia squadra con Shaq, Jordan e Kobe"

NBA Il power ranking dell'Ovest: Lakers davanti, Warriors mine vaganti 21/12/2020 A 21:38