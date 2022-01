La NBA è pronta a riaccogliere in campo due grandi stelle, Kyrie Irving e Klay Thompson. Secondo quanto filtra da ESPN e The Athletic, i due dovrebbero finalmente scendere in campo sul parquet questa settimana coi Brooklyn Nets e i Golden State Warriors rispettivamente, dopo un'assenza piuttosto lunga, addirittura lunghissima per l'altro membro degli "Splah Brothers".

Irving, che aveva chiuso la stagione 2020-21 coi Nets in gara 4 della serie coi Milwaukee Bucks lo scorso 13 giugno per una distorsione alla caviglia destra, non ha ancora debuttato in questa regular season vista la decisione della franchigia di metterlo fuori squadra in quanto non vaccinato per il Covid. Nelle scorse settimane (il 17 dicembre per la precisione) è arrivato il dietrofront del presidente Sean Marks e del proprietario Joe Tsai, e così Kyrie è tornato ad allenarsi coi compagni ed è pronto al debutto che sarà mercoledì in casa degli Indiana Pacers. Irving, che ha saltato le prime 35 gare dei Nets, è di fatto un giocatore part-time visto che, per le ferree regole dello stato di New York, non può giocare le gare interne al Barclays Center ma può scendere in campo solo in trasferta (ovunque tranne al Madison Square Garden contro i New York Knicks e a Toronto, per ora...).

Discorso ben diverso per Klay Thompson che è fermo dal giugno 2019, quando si infortunò in gara 6 delle Finals poi perse contro i Raptors dai suoi Warriors: lì la rottura del legamento crociato del ginocchio, poi la rottura del tendine d'Achille nell'autunno 2020, quando si stava preparando per il rientro. Ora, dopo un lungo calvario durato quasi 1000 giorni (941 per la precisione), il rientro dell'altro "Splash Brothers" pare cosa fatta: secondo ESPN sarà domenica 9 gennaio in casa contro i Cleveland Cavaliers, partirà in quintetto come già anticipato da coach Steve Kerr e dovrebbe avere un utilizzo attorno ai 18 minuti. Questo è quanto filtra anche se la certezza assoluta si avrà venerdì, quando Golden State tornerà a casa nella Baia dopo le due trasferte a Dallas e a New Orleans. Il 31enne Thompson non sta più nella pelle, non vede l'ora di tornare e l'ha dimostrato anche durante il riscaldamento dell'ultima partita contro gli Utah Jazz, dove ha segnato 24 triple in fila.

Tutta la NBA è avvisata: con Thompson e Irving, Warriors e Nets fanno ancora più paura nella corsa al titolo 2021-22.

